Waarom sporten je seksleven bevordert

Hoewel menig vrouw haar jurkjes en rokjes tevoorschijn heeft getoverd, paradeert niet iedere vrouw graag in onthullende kleding rond. Gelukkig duurt het nog even voor we onze lichamen in een bikini mogen (of moeten?) hijsen. Een ijsje minder en hups… Die loopband op! Sporten is namelijk niet alleen goed voor je figuur, maar ook voor je seksleven. LotteLust legt je uit hoe dit precies zit.

Uithoudingsvermogen

Het is een tikkeltje voor de hand liggend, maar… Wanneer je regelmatig op de loopband staat, of tekeer gaat op een andere cardio machine, bouw je conditie op. En hoe meer conditie je hebt, hoe langer je het fysieke werk volhoudt tussen de lakens natuurlijk. Seks is een work-out op zich, dus doe hier vooral je voordeel mee!

Hoogtepunten

Als je heel hard je best doet, kun je zelfs klaarkomen tijdens je work-out. Over twee vliegen in één klap slaan gesproken! Bij deze sportoefeningen heb je de grootste kans op een zogenaamd ‘sportorgasme’.

Bloedsomloop

Lichamelijke inspanning heeft een positief effect op je bloedsomloop. Niet alleen je hart wordt hier reuze gelukkig van, ook je vagina ondervindt veel voordelen aan een gezonde bloedsomloop! Hoe meer geleidelijk het bloed door je geslachtsorgaan pompt, hoe gevoeliger het aanvoelt. Wanneer je normaal gesproken niet snel tot je hoogtepunt komt, zul je hier na een flinke work-out verandering in ervaren. Hoe dan ook worden je orgasmes vele malen intenser. En dat is een uurtje zweten wel waard!

Strakke bekkenbodem

Over intense hoogtepunten gesproken… Als je de fitte levensstijl toch te pakken hebt, voeg dan bekkenbodemspieroefeningen toe aan je work-out! Lees hier waarom je je bekkenbodemspieren moet trainen voor intensere seks . Een ding is zeker: overweldigende hoogtepunten zijn gegarandeerd!

Gelukshormoon

Tijdens het sporten komen er verschillende stoffen vrij. Endorfine is daar één van. In de volksmond wordt dit stofje ook wel het gelukshormoon genoemd. Simpelweg omdat endorfine ervoor zorgt dat je je helemaal happy voelt. Daarnaast zorgt dit fijne stofje ervoor dat je sneller in the mood raakt. Hoe actiever je bent, hoe hoger je endorfineniveau wordt. Om nog maar te zwijgen over je libido!

Lekker in je vel

Al met al zorgt lichaamsbeweging ervoor dat je letterlijk en figuurlijk lekker in je vel zit. Niet alleen krijgt je zelfverzekerdheid een boost, maar ook je totale mentale gesteldheid. Deze positiviteit kun je mooi meenemen naar de slaapkamer natuurlijk. En als je hier dan toch belandt, kun je net zo goed van een fijne sekswork-out genieten. Sport ze!