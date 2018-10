Waarom sturen mannen ongevraagd dick pics maar zie je nauwelijks spontane plaatjes van vagijns?

In dit digitale tijdperk is er geen ontkomen meer aan: de dick pic, oftewel de piemelselfie. Vrouwen lopen er maar zelden warm voor. Wat drijft mannen toch om zulke pikante plaatjes te sturen? En waarom doen vrouwen dit niet of nauwelijks?

Chatroulette, Tinder, Snapchat: je hoeft er nog geen uur te spenderen en je hebt al beet. De foto’s van piemels vliegen ons tegenwoordig om de oren. 53% van de vrouwen ontving het afgelopen jaar een dick pic, zo blijkt uit een studie van onderzoeksbureau Yougov onder twee miljoen Amerikaanse vrouwen. Het populairste kanaal voor het versturen ervan is Snapchat, gevolgd door Whatsapp. Daarnaast gebruiken steeds meer mannen iPhone Airdrop om bijvoorbeeld nietsvermoedende passagiers in dezelfde treincoupé een foto van hun edele delen te sturen. Waar vrouwen dick pics vooral beschrijven als ‘vies’ (49%), ‘dom’ (48%) en ‘triest’ (24%), denken mannen dat vrouwen het voornamelijk ‘sexy’ (40%) vinden. Gevalletje behoorlijke miscommunicatie dus. The dick pic theory Justin Lehmiller, seksuoloog aan Harvard, heeft zich verdiept in de psychologie achter het versturen van piemelplaatjes. Volgens hem verwart de man vriendelijkheid vaak met romantische of seksuele interesse: ‘De gemiddelde heteroseksuele man overschat zijn eigen aantrekkingskracht.’ Hij noemt nog drie redenen voor het versturen van piemelfoto’s. De meest voor de hand liggende is aandacht: volgens Lehmiller zijn veel mannen op zoek naar intimiteit en genegenheid. Ze zijn bang voor een afwijzing en zo’n foto versturen in de anonieme, veilige internetbubbel zorgt voor een vroegtijdige goedkeuring of afwijzing. Error management Een andere reden heeft te maken met een evolutionaire theorie: de error management theorie. Simpel gezegd heeft deze theorie te maken met de oertijd waarin de man elke mogelijke kans op voortplanting aangreep. Dan zit er vast wel een tussen die toehapt. ‘Kijk maar eens om je heen in de kroeg. Vaak zie je dat mannen meerdere vrouwen proberen te versieren, al dan niet álle vrouwen. De kans dat een vrouw mee naar huis gaat voor een wilde nacht, is daarmee – bij wijze van spreken – tien keer zo groot.’

Daarnaast speelt ook exhibitionisme een rol. Sommige mannen halen opwinding en genot uit het shockeren van anderen; zie het als digitale potloodventerij. Tot slot kunnen ook simpele geilheid, een pornoverslaving, het opkrikken van een laag zelfvertrouwen en zich eventjes ‘gewild’ willen voelen een rol spelen.

How ‘bout no? Leuk en aardig allemaal, maar het gevolg is dat wij vrouwen met velerlei dick pics opgescheept zitten. En daar zijn we doorgaans een stuk minder enthousiast over dan de zender zelf. ‘Dergelijke foto’s zijn natuurlijk nogal expliciet,’ zegt seksuoloog Astrid Kremers. ‘Er blijft weinig mysterie over, terwijl dat juist charmant kan zijn.’

Daarnaast staan piemels niet voor alle vrouwen in direct verband met lust en plezier. ‘Ik hoor van vrouwen uit mijn praktijk dat zij tijdens de seks – in tegenstelling tot mannen – niet altijd plezier beleven aan de penis. Geslachtsgemeenschap is voor hen geen adequate manier van stimulatie. Voor mannen is het een lustorgaan, maar niet alle vrouwen beschouwen dat op die manier.’

Poezenplaatjes

Kleine kans dus dat een dick pic je zodanig weet te enthousiasmeren dat je er direct een blotepoezenfoto achteraan stuurt. Laat staan dat we het zomaar op een dag, ongevraagd zouden doen. ‘Dat komt misschien doordat er meer taboe heerst op de vrouwelijke seksualiteit,’ vermoedt Kremers. ‘Een vrouw die geniet van seks wordt sneller als hoer bestempeld.’

Zou het manvolk er andersom eigenlijk op zitten wachten om te pas en te onpas kiekjes van onze vagijn te ontvangen? Volgens Kremers niet allemaal. ‘Dat is ook voor sommigen mannen te veel in your face. Een alternatief is om het spannend te houden en te kiezen voor een foto waarop je mooie lingerie draagt. Ongevraagde foto’s van naakte geslachtsdelen worden door zowel vrouwen als mannen niet altijd gewaardeerd. Doe het alleen als jullie het beiden willen en stuur foto’s nooit zonder toestemming door,’ zegt de seksuoloog.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.