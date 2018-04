Waarom vreemdgangers vaak meer dan één keer buiten de pot pissen

‘Once a cheater, always a cheater’. Je hebt ‘m vast weleens voorbij horen komen. En in sommige gevallen is dit ook echt zo. Zo blijkt uit een onderzoek van Nature Neuroscience.

Buiten de pot pissen, van twee walletjes eten, het maakt eigenlijk niet uit hoe je het noemt: netjes is het niet. Vaak zorgt het dan ook voor de nodige drama en héél veel tranen. Je zou denken dat wanneer je dit allemaal hebt meegemaakt, voortaan wel twee keer nadenkt voordat je je partner zoveel pijn aandoet. Toch blijkt dit in veel situaties niet het geval. Wanneer we ons eenmaal hebben misdragen, is de kans namelijk groot dat we het nog een keer doen.

Schuldgevoel

Dat we onze intieme zone soms voor iemand anders dan onze partner openstellen, heeft namelijk alles te maken met onze hersenen. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat bij elke leugen die we vertellen, we ons steeds minder schuldig voelen. ‘Bij de eerste keer dat we toegeven dat we de fout in zijn gegaan, voelen we ons er nog slecht over. Maar de volgende keer al weer wat minder, en de keer daarop nóg minder. En dat gaat zo maar door’, aldus een van de onderzoekers.

En daarbij: hoe je eraan komt, kom je er meestal ook weer vanaf. Heb jij dus een veelvoudige cheater aan de haak geslagen, bereid je er dan op voor dat dit nog weleens met de nodige tranen kan aflopen…

Bron: Cosmopolitan UK, Nature | Beeld: Giphy