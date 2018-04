Waarom vrouwen hun bff boven hun echtgenoot verkiezen

Je houdt van je partner, echt. Maar voor sommige gesprekken kun je toch alleen terecht bij je beste vriend of vriendin. Dit is waarom we deze best friend dan ook boven onze echtgenoot verkiezen.

Toen 1.517 Britse vrouwen de vraag kregen met wie ze de beste band hadden, hun partner of hun beste vriendin, koos 50% dan ook voor haar bff. Dat wil dus zeggen dat de ondervraagden verdeeld zijn in hun antwoorden, maar dat dus niet standaard de echtgenoot als beste uit de test kwam.

Over alles praten

Maar waarom heeft dan toch de beste vriendin de voorkeur? De nummer één reden (57 procent) was dat je met haar over alles kunt praten. Ook kan ze beter luisteren (45%) en kun je haar dingen toevertrouwen die je niet aan je partner zou vertellen (44%). Daarnaast is er de voorliefde voor dezelfde dingen, het huilen van het lachen en het echt jezelf kunnen zijn. Ook heb je vaak een langere geschiedenis met je vriendin van met je partner en kan ze beter advies geven.

Quality time

Een andere, zeer belangrijke, reden die aangevoerd wordt, is de quality time die je met vriendinnen hebt. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen eerder wat gaan doen met hun vaste groepje dan met de echtgenoot. Ook gaven ze aan (30%) liever wat te gaan drinken met een vriendin. Oei! Toch ook maar wat uitjes met je partner inplannen dus.

