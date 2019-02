Waarom we rond Valentijnsdag weer verlangen naar onze ex

Als er één tegenstrijdige dag bestaat, is het Valentijnsdag. De kleffe stelletjes en liefdesbetuigingen vliegen je om de oren. Een dag vol knuffels, hartjes, rozen, aandacht en een beetje verdriet. Of frustratie. Want waarom laten al die oude liefdes plots iets van zich horen voor Valentijn? Je hebt in tijden niets van ze gehoord en opeens zijn ze daar weer.

Mensen die niet alleen willen zijn op Valentijnsdag beginnen nu opnieuw na te denken over met wie ze in het verleden gedatet hebben en gaan die mensen vervolgens opnieuw contacteren.

Datingtrend

Die toenadering heeft zelfs een naam: V-lationshipping. Dit is de nieuwste datingtrend. Een ex of iemand met wie je ooit op date bent geweest, laat opeens uit het niets iets weer van zich horen. En dat terwijl het al maanden stil was. Ze willen ‘iets gaan doen’ en polsen (niet echt subtiel) naar je plannen voor Valentijnsdag. Dat zorgt er dan toch voor dat je weer begint te twijfelen. Want we doen vaak alsof Valentijns dag ons koud laat, maar onbewust staan we allemaal meer open voor romantiek.

Verplicht

Om die reden wordt het in februari weer gezellig druk op alle datingapps. Hoewel we allemaal doen alsof Valentijn een commerciële feestdag is, hechten we er in realiteit dus toch belang aan, want echt gezellig is het niet om Valentijnsdag alleen door te brengen. Daarnaast voelen we ons volgens Stu Nugent, seks- en relatie expert, ook vaak verplicht om te voldoen aan sommige rollen van de maatschappij.

