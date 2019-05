Wait, what? 1 op de 4 mensen verkiest Netflix boven seks

De jongere anno 2019 komt een groot deel van zijn tijd bingewatchend door. Tot dusver niets nieuws. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat we wel héél gehecht zijn aan onze Netflix-uurtjes. Zo gehecht zelfs, dat 1 op de 4 zijn serie verkiest boven een potje seksen.

‘Netflix & chill’ – het is een uitsprak waarmee doorgaans niet gedoeld wordt op een goeie avond bingewatchen, maar op een erotisch avontuurtje. Maar wie houden we eigenlijk voor de gek? Veel mensen blijken het hartstikke prima te vinden om het bij Netflix te houden. Maar liefst 26 procent kijkt liever een serie dan tussen de lakens te duiken.

Vooral jongeren

De cijfers zijn afkomstig van een enquête van Wall Street Journal en Survey Monkey. Hiervoor werd aan 1.006 volwassenen gevraagd of ze het afgelopen half jaar een serie hadden verkozen boven seks. Ruim een vierde stemde ermee in. Onder de 18- tot 38-jarigen lag het percentage zelfs nog hoger: op 36 procent.

Te grote verleiding

Psychologiedocent Jean Twente verklaart aan het Amerikaanse nieuwsplatform Elite Daily wat de oorzaak kan zijn. ‘Bij streamingdiensten zoals Netflix begint de volgende aflevering al na enkele seconden te spelen en dat zonder reclameblokken. Daardoor is de verleiding erg groot om nog een aflevering te kijken, en nog een, en uiteindelijk nog een en blijft er maar weinig tijd over om toenadering te zoeken tot je partner.’

Veel samen

Gelukkig zit er op relationeel vlak ook een voordeel aan ons urenlange genetflix. Doordat we veel series samen met onze partner kijken, besteden we meer tijd met elkaar. Meer dan ooit, zelfs. En dat is natuurlijk ook wat waard.

Bron: Flaironline | Beeld: ANP