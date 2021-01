Wanneer een open relatie wél en niet werkt

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Althans, als het om vrienden en gezelligheid gaat. Mijn partner delen, dat weet ik zo net nog niet. Het kan verdieping bieden, maar ook risico’s met zich meebrengen. Wanneer werkt een open relatie wel en wanneer (absoluut) niet?

Lees ook: Isabeau is polyamoreus: ‘Mik en Felix zijn mijn vaste partners, maar er zijn er nog meer’

Voor de een betekent een open relatie daten en seks hebben met anderen los van je eigen partner. Voor de ander betekent een open relatie dat je seks hebt met anderen, waar je eigen partner bij is. Of allebei of meerdere relaties naast elkaar (polygamie). Een groot misverstand helpen we trouwens al even de wereld uit: het is niet zo dat mensen altijd een open relatie nemen omdat ze thuis iets missen, er zijn talloze redenen. Ga met elkaar hierover in gesprek en heb respect voor elkaars wensen en verlangens.

Wanneer wel

Als je allebei open staat voor non-monogamie en verschillende verlangens hebt. Daarnaast moet je een beetje jaloezie, van beide kanten, kunnen handelen. Ook moeten eerlijkheid en vertrouwen de basis vormen van je relatie als je deze open vorm aan wil gaan. Tot slot moet je duidelijke afspraken gemaakt hebben, voordat je ‘los’ gaat. Denk aan: elkaars vrienden, eigen huis, blijven slapen, vaker of eenmalig wel zoenen of niet zoenen etc.

Wanneer niet

Als de ene wel non-monogaam wil zijn en de ander voelt daar totaal niks voor. Het moet niet zo zijn dat je je partner over gaat halen, dan werkt het niet. Hetzelfde geldt voor jaloezie; ben je al jaloers als je partner met de postbode flirt of een praatje maakt met de caissière? Dan ga je hem of haar zeker niet kunnen delen. Eigenlijk zijn alle voorgaande redenen al genoeg, maar: ook als je geen afspraken kan maken of je partner hiermee je grenzen over gaat, gaat het niet werken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Bedrock Beeld: iStock