Wanted: Adam Zkt. Eva VIPS zoekt kandidaten voor het nieuwe seizoen

Maar liefst zes BN’ers gingen vorig jaar uit de kleren voor het programma Adam Zkt. Eva VIPS, en ook dit jaar heeft de televisiezender er weer zes weten te vinden die in adamskostuum op tv willen verschijnen. Wie dit precies zijn, is nog niet bekend. Al kun jij daar snel genoeg achter komen…

Hoewel velen aan het begin nog hun vraagtekens bij de show hadden, bleken de kijkcijfers voldoende te zijn om een tweede seizoen te maken. En dus is de Nederlandse productie van Warners Bros opnieuw op zoek naar onbekende mannen en vrouwen die het avontuur wel zien zitten.

Fully naked

Want een avontuur, dat is het zeker. Niet alleen ziet heel het land jou in je nakie rondhuppelen, ook is de eerste ontmoeting met je eventuele grote liefde gelijk fully naked. En da’s toch even slikken. Maar hé, puurder dan dit wordt het niet. En daarbij weet je wel gelijk wat diegene je te bieden hebt. Op alle fronten, if you know what we mean.

Aanmelden

Mocht je interesse hebben en het hele spektakel weleens willen meemaken? Of wil je gewoon lekker een paar weken vakantie meepikken? Dan kun je je nu nog aanmelden bij Warner Bros, aangezien de opnames voor de show in juli beginnen. Durf jij het aan?

Bron Televizier | Beeld iStock