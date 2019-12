Wat is ageplay en waarom doen mensen het?

Het kan als erotisch of bevrijdend worden ervaren, maar ook puur vermakelijk of als middel om te ontspannen. Ageplay is een rollenspel waarbij macht een grote rol speelt. Maar daar komen ook de nodige misvattingen bij kijken.



Ageplay is een rollenspel waarbij het – zoals de naam al doet vermoeden – draait om leeftijden. Minimaal één van de deelnemers speelt dat-ie een andere leeftijd heeft dan in het echt. Vaak wordt er een jongere leeftijd aangenomen, bijvoorbeeld die van een baby, kleuter of puber. Maar je kunt ook juist spelen dat je ouder bent, en in de rol kruipen van iemands moeder of oom. Veelvoorkomende rolverdelingen zijn ouder & kind, oppas & kind en leraar & leerling.

BDSM

Macht speelt bij ageplay een grote rol. Zo heeft de ‘verzorger’ de macht om te straffen en regels te stellen. Net als bij BDSM is er bij ageplay een dom (de dominante) en een sub (de onderdanige). Om die reden wordt ageplay ook wel beschouwd als onderdeel van BDSM.

Het spel kan verder geheel naar eigen wens ingericht worden. Of je accessoires uit de kast trekt en een stemmetje opzet, is helemaal aan jou en je partner(s).

Misvattingen

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hoeft ageplay niet samen te gaan met seks. ‘Ik begrijp ook wel dat mensen die echt niets van ageplay afweten, verkeerde associaties krijgen’, vertelt Cassandra (24) in een openhartig interview met VIVA. Voor haar is ageplay een manier om de stressvolle dingen in het leven los te kunnen laten. ‘Ultieme ontspanning,’ zo noemt ze het.

Ook staat ageplay los van pedofilie. Er doen geen echte kinderen mee aan het spel; er wordt slechts geacteerd dat iemand minderjarig is. Het feit dat iemand zogenaamd met een kind speelt, wil niet zeggen dat hij of zij seksueel aangetrokken voelt tot echte kinderen.

Redenen

Veel mensen die aan ageplay doen, vinden het fijn om even niet zichzelf te hoeven zijn. Het kan bevrijdend werken om in de huid van een zelfbedacht personage te kruipen. Maar het kan ook puur vermakelijk werken, of – zoals bij Cassandra – als middel om te ontspannen. Mensen die doen alsof ze een kind zijn, kunnen soms genieten van het gevoel van geborgenheid.

‘Mijn vriend is into ageplay omdat hij een sterke behoefte heeft om nodig te zijn, niet omdat hij per se iemand wil domineren, maar omdat hij houdt van het gevoel onmisbaar te zijn in iemands leven’, aldus Cassandra. ‘Hij houdt ervan van me te beschermen, te verzorgen. Om er op alle mogelijke manieren voor mij, zijn ‘kleine meisje’, te zijn.’