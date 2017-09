Chemsex: wat is het en hoe gevaarlijk is het?

Onder invloed van drugs kun je uren- en soms zelfs dagenlang doorseksen. Klinkt misschien geinig, maar er komen flink wat risico’s bij kijken. De laatste jaren komt chemsex steeds vaker voor. GGD Amsterdam richtte er zelfs een speciaal spreekuur voor op.

Chemsex is het combineren van seks en drugs. Hierdoor kan soms dagen- en nachtenlang achter elkaar doorgegaan worden. Het is een wereldwijd fenomeen dat zowel één op één als in groepen voorkomt. De term zou vooral gebruikt worden in de gay scene. Voor de GGD is er sprake van chemsex wanneer er crystal meth, Mephedrone (miauw miauw) of ghb in het spel is. Anderen spreken ook van chemsex wanneer er wordt gesekst onder invloed van andere harddrugs zoals coke, ketamine en speed.

Internationale seksnetwerken

Hoewel er nog geen cijfers beschikbaar zijn, wordt vermoed dat het gebruik van harddrugs tijdens de seks steeds vaker voorkomt. De opkomst van datingapps draagt hieraan bij. Ook zouden er volgens de GGD veel internationale seksnetwerken ontstaan doordat we meer en makkelijker reizen.

Chemsex-verslaving

Verslavingstherapeut Chris Knorren zag de opkomst van chemsex ongeveer twee jaar geleden voor het eerst in zijn kliniek. ‘Crystal meth is een heel verslavend middel, maar het begint vaak met een seksverslaving,’ vertelt hij aan NOS op 3. ‘Seks en drugs geven je lichaam allebei dopamine als beloning, vandaar dat mensen hier net zo goed verslaafd aan kunnen raken. Bij chemsex-verslaving is het op een gegeven moment lastig om seks en drugs nog los van elkaar te zien.’ GGD Amsterdam heeft een speciaal spreekuur opgericht voor chemsex-verslaafden.

Risico’s

Aan chemsex zitten veel gevaren. Niet alleen is de seks vaak onveilig, waardoor je risico loopt op soa’s; ook kan het lichamelijke, geestelijke en seksuele klachten veroorzaken. Tijdens de seks wordt vaak weinig gegeten en gedronken, wat kan leiden tot oververhitting en uitdroging. Daarnaast kun je out gaan of een overdosis innemen. Qua geestelijke problemen moet je denken aan psychoses, depressies en suïcidale gedachten.

Bron GGD Amsterdam, NOS op 3 | Beeld Shutterstock