Wat is demiseksualiteit?

Naast aseksualiteit is ook demiseksualiteit een term die we steeds vaker voorbij horen komen. Maar wat is het precies?

Iemand die demiseksueel is, zit eigenlijk tussen seksueel en aseksueel in. Als je aseksueel bent ervaar je geen seksuele aantrekking. Ongeveer een procent van de wereldbevolking is aseksueel. Sinds 2014 wordt deze vorm van seksualiteit officieel erkend als een geaardheid, in plaats van een stoornis of aandoening.

Demiseksuelen voelen alleen seksuele aantrekking wanneer ze ook een zeer sterke emotionele band voelen. Uiterlijk speelt geen grote rol, vooral de innerlijke connectie is belangrijk om te kunnen genieten van seks. Hoeveel mensen er wereldwijd demiseksueel zijn is niet duidelijk, maar er wordt vanuit gegaan dat dit aantal vele malen hoger ligt dan het aantal aseksuelen. Net als aseksualiteit wordt demiseksualiteit ook beschouwd als seksuele geaardheid.

Bij het internationale netwerk voor aseksuelen – het Asexual Visibility and Education Network (AVEN) – worden in plaats van demiseksueel ook de termen ‘grijs-aseksueel’ of ‘gray-a’ gebruikt.

Bron HLN | Beeld Sanoma Beeldbank