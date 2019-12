Wat is panseksualiteit?

Voordat we gaan uitleggen wat ‘panseksualiteit’ betekent even een kort lesje Grieks. ‘Pan’ betekent namelijk ‘alles’ in het Grieks. Is iemand panseksueel, dan kan diegene op ‘alles’ verliefd worden. Op een vrouw, op een man of alles daar tussenin.

Wat betekent het als iemand panseksueel is?

Wanneer je je op een seksuele, romantische of emotionele manier aangetrokken kunt voelen tot een ander persoon, ongeacht biologisch geslacht, ben je panseksueel. Iemands gender identiteit en/of gender expressie maakt dan dus niet uit. Oftewel: het maakt niet uit of iemand een vrouw, een man of androgeen (een vorm van interseksualiteit waarbij iemand zowel mannelijke als vrouwelijke of onduidelijke geslachtskenmerken) is.

Panseksuelen vallen op persoonlijkheid, niet op de uiterlijke en geslachtskenmerken van een persoon.

Wat is het verschil tussen panseksualiteit en biseksualiteit?

Om die reden verschilt panseksualiteit bijvoorbeeld van biseksualiteit. Bij panseksualiteit maakt het geslacht of gender niet uit, terwijl dat bij biseksueel juist een rol speelt. Een biseksueel voelt zich seksueel (en/of romantisch) aangetrokken voelt tot personen van meer dan één geslacht.

Biseksuelen vallen op mannen en vrouwen (die hetzelfde gender hebben als bij hun geboorte) en panseksuelen vallen op mannen en vrouwen maar ook op mensen die transgender en/of genderqueer zijn.

Panseksualiteit versus omniseksualiteit

En dan zijn we er nog niet. Naast biseksualiteit is panseksualiteit niet te verwarren met omniseksualiteit. Als omniseksueel herken en erken je namelijk wel het gender waarmee iemand zich identificeert. Als panseksueel doe je dat juist niet.

Voor panseksuelen valt geslacht volledig weg, terwijl omniseksuelen zich wel degelijk bewust zijn van het gender waarmee iemand zich identificeert. Maar, ongeacht de genderidentificatie, voelen omniseksuelen zich alsnog aangetrokken.

Een relatief nieuw begrip

Panseksueel is een vrij nieuwe seksuele voorkeur. De panseksuele vlag – roze, blauw, geel – wordt sinds 2010 gevonden op het internet. De kleur roze verwijst naar vrouwen, blauw naar mannen en geel naar genderqueer (de overkoepelende term voor genderidentiteiten die niet exclusief mannelijk of vrouwelijk zijn. Queers identificeren zich niet met de termen hetero, lesbisch, biseksueel en panseksueel. Wat het dan precies betekent kan alleen de persoon zelf invullen).

‘Vroeger’ was biseksualiteit eigenlijk hetzelfde als panseksualiteit. Niet alle biseksuelen identificeren zich met deze nieuwe seksuele voorkeur. Het wil dus niet zeggen dat wanneer je jezelf als biseksueel identificeert je je niet aangetrokken kunt voelen tot mensen die zichzelf als queer of trans identificeren. Zo kun je je ook nog steeds als lesbienne identificeren wanneer je op een transgender vrouw valt. Het is maar net bij welke categorie jij je het fijnste voelt.

Kun je panseksualiteit op latere leeftijd ontdekken?

In VIVA 49-2019 vertelt Kyra (24) over haar vriend Nick, die steeds meer in contact kwam met zijn vrouwelijke kant. Iets waar Kyra moeilijk mee om kon gaan: zij is honderd procent hetero en viel juist op Nick omdat hij zo ultramannelijk is. ‘Was de Nick op wie ik smoorverliefd was geworden en met wie ik twee jaar van mijn leven had doorgebracht dan alleen maar een act geweest? Zeker toen hij ook nog eens begon over ‘panseksualiteit’ en zei dat hij zich niet langer wilde beperken tot relaties met het andere geslacht, voelde dat als een mes in mijn rug.’

