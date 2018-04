Wat je moet doen wanneer het condoom in je vagina blijft vastzitten

Ook in de slaapkamer gebeuren soms ongemakkelijke dingen. En dan hebben we het niet eens over de meest bijzondere standjes die worden uitgevoerd. Nee, we hebben het over het rubberen dingetje, beter bekend als het condoom, wat we over het edele deel van de man schuiven. Het ding kan te klein zijn, kapot scheuren of hij krijgt er spontaan een slappe van, maar het kan ook vast blijven zitten in je vagijn. En dan kun je maar beter weten wat je moet doen, toch?

Een heerlijke vrijpartij kan soms ook de nodige ongemakken met zich meebrengen. Want nadat jullie klaar zijn met de liefde te bedrijven, blijkt opeens het condoom foetsie te zijn. En ja, wat doe je dan? Nadat je eerst het hele bed doorzocht hebt, de vloer grondig hebt geïnspecteerd en dubbel gecheckt hebt of die echt niet meer om je (seks)partner zijn grote vriend zit, begint de paniek toch aardig toe te slaan. Het enige waar het rubberen ding nog kan zitten is, inderdaad, in je vajayjay. Help!

Stappenplan

Echt niet iets waar je je voor hoeft te schamen, want geloof ons: het kan iedereen overkomen. Maar in plaats van dat je compleet in paniek raakt, kun je het beste als volgt handelen:

1. Zorg dat je kalm blijft

Niemand heeft er namelijk wat aan als jij volledig over je toeren bent. Wanneer je gespannen of in paniek bent, zal je vagina hier de nadelen van ervaren. Zo zal het zich meer samentrekken, wat het verwijderen van de condoom moeilijker maakt. Mocht je nou wel over je toeren zijn – wat uiteraard volkomen begrijpelijk is – kom dan eerst even tot jezelf. Het kan geen kwaad om even een halfuurtje te wachten.

2. Bekijk of dat je de condoom er rustig met je vingers uit kunt trekken

Squat jij je suf in de sportschool? Dan ga je er in deze situaties de vruchten van plukken. Dit is namelijk de beste houding om met (schone) handen het condoom er proberen uit te trekken. Wees hierbij wel heel voorzichtig, vooral wanneer je er een stel lange (nep)nagels op hebt zitten, want je wil natuurlijk niet je punani beschadigen. Door een beetje te wiebelen kan het soms al makkelijker zijn om je condoom eruit te kunnen halen, maar zorg er wel voor dat je alleen je (twee) vingers gebruikt en geen andere middelen als een pincet of chopsticks erbij haalt.

3. Druk ‘m eruit

Zit het condoom niet te diep en kun je het met je vingers voelen, dan is het makkelijker om het eruit te drukken. De spieren die ook bij een bevalling geactiveerd worden, moeten in dit geval het werk gaan doen. Doe dit ook terwijl je in een squat houding staat of leg een been bijvoorbeeld op de badrand, zodat je intieme zone wat meer ontspannen is en je kunt gaan ‘persen’.

4. Vraag je (seks)partner om hulp

Dit is misschien een tikkeltje awkward als het je one night stand is, maar hé: hij heeft ‘m er ook in geduwd, dus mag hij ook meehelpen het eruit te halen, toch? Zij hebben vaak een beter zicht daar down under, waardoor het soms makkelijker is om het condoom er zo uit te trekken. Laat hem wel even grondig zijn handen wassen. Je wil er immers niet nóg een probleem bij hebben.

5. Schakel professionele hulp in

Wil het nou allemaal niet vlotten, ga dan niet uren zitten prutsen. Een dokter of een gynaecologist heeft dit soort gevallen vast en zeker weleens meegemaakt, en zal hier dan ook heus niet raar van opkijken. Zij hebben de juiste middelen om het condoom er veilig en zonder schade uit te halen. Zet je schaamte dus even aan de kant en wees hierin de wijste. Hoe sneller het verwijderd is, hoe beter het voor je vagina is. En des te sneller kun jij weer het bed induiken.

6. Vergeet niet een zwangerschapstest (en eventueel een soa-test) te doen

Doordat het condoom op een bepaald punt is vast te komen zitten, kan het zijn dat er onbeschermde seks heeft plaatsgevonden. En dan kun je maar beter het zekere voor het onzekere nemen, en even een test bij de drogisterij (laten) halen. En mocht het bijvoorbeeld tijdens een one night stand zijn gebeurd, is het ook wel handig om even een afspraak bij de GGD te maken. Safety first, laten we maar zeggen…

Bron: Metro UK | Beeld: iStock