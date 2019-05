Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Wat te doen als seks vaak uitblijft?

VIVA-forummer ‘Nyxus’ zit ermee dat zijn partner vaak te moe is voor seks of geen zin heeft – terwijl het stel wel tot 23.00 uur op de bank zit. Ze duiken slechts één keer per maand met elkaar het bed in, en soms dat zelfs nog niet eens. Nyxus opent een topic om zijn mede-forummers om raad te vragen.

‘Mijn libido is al hard gezakt vergeleken met vroeger, maar toch zou ik het graag meer zien gebeuren dan die ene keer per maand. Ik begin mezelf af te vragen of er iets mis is met me? Ben ik te opdringerig of verlang ik te veel? Proberen doe ik al niet meer, wordt telkens afgewezen…’, aldus Nyxus op het forum.

Lilalinda : ‘Aangeven wat jouw behoeftes zijn, en vragen om een compromis. Zij bepaalt nu alles, dat is binnen een relatie geen goed uitgangspunt. ‘

Cleidy36 : 'Mijn partner en ik praten erover, positief, ook als we even niet op één lijn zitten. We gaan met respect met elkaar om. Je kunt het niet 'maar niet over seks hebben omdat er geen gepast moment is om het erover te hebben', vooral als je daarmee jezelf (of de ander) tekort doet?'

KingsAndQueens : 'Ze gaat totaal niet respectvol om met jouw gevoelens. Ik zou er het gesprek over aangaan. Als je niet geil bent, op een rustig, ontspannen moment. Diezelfde avond ook niks verwachten, maar samen afspraken maken en jullie gevoelens uitspreken. Waarschijnlijk zit zij zelf ook met haar eigen redenen namelijk. Knuffelt ze je niet meer omdat ze bang is dat jij meteen seks wil, bijvoorbeeld? Daar kom je alleen achter door te praten. Wil ze dat echt niet en blijft ze in deze modus hangen, dan moet je gaan kiezen. Ermee dealen, het buiten de deur zoeken of scheiden.'

Kadanz : 'Ach, dit is het bekende verhaal van de gemiddelde dertiger-met-vrouw-en-peuter. Het hoort er een beetje bij, al is één keer per maand wel extreem. Met wat geluk en geduld komt haar libido weer enigszins terug volgend jaar, als de hormonen zich herstellen. Gek genoeg herkennen weinig VIVA-vrouwen zich in deze situatie, terwijl bijna elke man er over mee kan praten.'

Madeliefjees : 'Dat ze door de week te moe is, zijn smoesjes. Ze blijft wel tot 23.00 uur op. Ze wil niet, klaar.'

RikM : 'Zal ik alvast een tip geven? Als ze er niet over wil praten, vraag dan wanneer ze er wel over wil praten en maak daar een afspraak over. Laat je niet afwimpelen, want er zal toch een keer over gesproken moeten worden. Niet praten en doen alsof er geen probleem is, is geen optie meer.'

Sugafree37: 'Je moet er natuurlijk wel wat voor over hebben. Als jullie beiden geen tijd voor elkaar hebben, zal dit 'geval' naar mijn idee heel lang gaan duren. Maak tijd voor elkaar, en als de één minder/niet hoeft te werken, dan zal je merken dat je tijd overhoudt. Wat weer ten voordele van je relatie zal zijn. Durf keuzes te maken.'

‘Je moet er natuurlijk wel wat voor over hebben. Als jullie beiden geen tijd voor elkaar hebben, zal dit ‘geval’ naar mijn idee heel lang gaan duren. Maak tijd voor elkaar, en als de één minder/niet hoeft te werken, dan zal je merken dat je tijd overhoudt. Wat weer ten voordele van je relatie zal zijn. Durf keuzes te maken.’ iLikeItDownUnder: ‘Is het werk/kind/huishoudelijk werk eerlijk verdeeld? Voelt zij zich nog aantrekkelijk? Hoe ziet ze moederschap? Ik heb een tijdje gehad dat ik echt even de knop om moest zetten tussen orale seks met mijn man en het kussen op de mond van mijn zoontje toen hij pas geboren was, of borstvoeding en boobs for sex.

Misschien kun je subtiele dingen veranderen. Geef haar dagelijks complimenten, niet alleen over haar uiterlijk, maar hoe ze een conflict met iemand heeft opgelost, hoe ze met jullie kindje omgaat. Maak een fotoalbum van jullie geweldige tijd samen en verras haar daarmee. Praat een hele maand niet over seks. Maar raak haar wel meer aan – gewoon haar arm, of een kus bij het voorbijgaan. Ontwaak de seksuele vrouw in haar.’

