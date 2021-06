Wat we aantrekkelijk vinden verandert, dus je was bij je ex niet blind

We hebben er allemaal wel een: de ex waarvan je denkt, goh, was ik de hele relatie stekeblind of maakt liefde echt blind? Maar hiervoor hoef je de schuld niet langer bij jezelf te zoeken: onze (seksuele) aantrekkingskracht verandert gewoon met de jaren.

Australische onderzoekers kwamen tot de conclusie dat we door de jaren heen andere dingen aantrekkelijk gaan vinden. Niet gek, natuurlijk. Maar hoogstwaarschijnlijk wél de reden dat je niet leed aan een tijdelijk beperkt zicht, maar je gewoon een andere smaak voor je kiezen kreeg.

Onderzoek aantrekkelijk vinden

Aan zevenduizend Australiërs tussen de 18 en 75 werd gevraagd wat iemand aantrekkelijk maakt. Er werd dan gekeken naar uiterlijk (fysieke bouw, bijvoorbeeld), maar ook naar innerlijk (intelligentie, openheid, om maar wat te noemen) en externe factoren (inkomen).

Uiterlijk wordt minder belangrijk

Het meest opvallende wat daaruit kwam: het uiterlijk wordt minder belangrijk naarmate we ouder worden. Logisch ook wel. Grote kans dat jij ook een stuk zekerder bent over je uiterlijk dan toen je jonger was, simpelweg omdat het je niet zoveel meer uitmaakt.

Mannen gaan voor fysiek, vrouwen voor intelligentie

Maar ook het geslacht van de ondervraagde maakte uit in wat als belangrijk wordt gezien. Vrouwen vinden bijvoorbeeld intelligentie, vertrouwen en een emotionele connectie belangrijker dan mannen, terwijl mannen aantrekkelijkheid en de fysieke bouw belangrijker vinden.

Kortom: naarmate we ouder worden veranderen onze interesses. De focus ligt meer op het innerlijk en da’s eigenlijk maar goed ook. Want uiteindelijk is dat hetgeen waar je het écht voor altijd mee moet doen.

Bron: Bedrock | Beeld: Getty Images