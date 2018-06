Wat we echt niet willen horen tijdens de seks

Dirty talk is heel normaal onder de lakens, maar soms kan de spanning zo hoog oplopen dat we dingen gaan zeggen die we niet helemaal zo gepland hadden. Er ‘floepen’ wel eens dingen uit die juist het tegenovergestelde effect van dirty talk bereiken (en die totaal niet sexy of opwindend zijn). Er is nu een lijst met de dingen die vrouwen en mannen écht niet willen horen tijdens de seks. Lees even mee.

Er zijn bepaalde dingen die vrouwen en mannen beter niet kunnen zeggen tijdens de seks. Online dating platform Saucy Dates voerde een onderzoek uit onder meer dan 5000 leden van over de hele wereld waarbij er werd gevraagd waar zij van afknappen tijdens de sex. De resultaten? Die zijn op z’n zachtst gezegd wel interessant te noemen. En daarnaast ook hilarisch, dus lach vooral met ons mee:

Zeg dit nooit tegen een vrouw

Het zeggen van de verkeerde naam staat voor vrouwen op nummer één: hun partner moet dit echt niet zeggen. Niet heel verrassend, want dat is inderdaad een behoorlijke afknapper. Op nummer twee staan ‘Het lukt me niet’ en ‘Ik word slap’.

Verkeerde naam zeggen Het lukt me niet Ik word slap Deed je dit ook met je ex? Hoe is je zus? Wat zal ik nu doen? Ik houd niet van je Ik maak het hierna uit met je Kan ik je Mama noemen? Je bent bijna zo goed als mijn ex

Zeg dit nooit tegen een man

Net als bij vrouwen staat het noemen van de verkeerde naam ook op nummer één. Gewoon nooit doen dus, ook al ben je met je hoofd nog bij je ex. De rest van de lijst verschilt op een aardig aantal vlakken. Op nummer twee staat bizar genoeg ‘Ik moet poepen’, gevolgd door ‘Hoe laat is het?’ en ‘Is dat alles?’. Ai, dat is inderdaad niet prettig om te horen.

Verkeerde naam zeggen Ik moet poepen Hoe laat is het? Is dat alles? Laat het maar snel voorbij zijn Denk je dat je moeder ooit dit standje heeft gedaan? Wat wil je morgen eten? Je doet me denken aan je vader Je bent wel een beetje klein (geschapen) Wat was je naam ook alweer?

Beeld: iStock