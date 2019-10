We gaan een sexy maand vol lust tegemoet

Vandaag is eigenlijk een feestdag, want planeet Venus draait in de kring van Schorpioen en dat betekent vooral dat onze seksuele lusten worden aangewakkerd.

Dat leggen we graag even uit. In de astrologie staat Venus voor liefde en voorspoed. Het sterrenbeeld Schorpioen wordt geassocieerd met passie, bezitterigheid en verleiding. Tel dat alles bij elkaar op en wat krijg je? Juistem, een periode vol vurige liefde, passie en lust.

Saucy & spicy

Astrologe Lisa Stardust legt uit: ‘Venus in Schorpioen brengt altijd extra pittige energie met zich mee. Die energie prikkelt je inner sex bomb.‘ Deze kinky planeetverschuiving vindt plaats vanaf 8 oktober en eindigt op 1 november, want draait Venus in de kring van Boogschutter (en die is een stuk minder sexy ;)).

Heb jij nog erotische en/of romantische fantasieën op de plank liggen? De komende drie weken zijn de perfecte periode om ze uit te laten komen. ‘Sterker nog, deze periode zit vol met kansen om een leuke flirt te ontmoeten.’ Maar ook voor mensen die bezet zijn, kan het een spannende maand worden: ‘Zit je in een toegewijde relatie, dan kunnen jullie de komende weken nader tot elkaar komen – op seksueel gebied. Seks wordt spannender en uitdagender. Verwacht handboeien en blinddoeken.’

Oké is goed.

