Olcay Gulsen (39) en Ruud de Wild (50) zijn een paar maanden uit elkaar geweest, maar de koek lijkt tóch niet op tussen de twee. Het mediakoppel is weer aan het daten, zo bevestigt de presentatrice. ‘We zien elkaar en dan is het altijd gezellig.’

Een aantal weken geleden liet Olcay al aan RTL Boulevard weten dat ze weer wat gedronken had met Ruud. ‘Dat was heel gezellig’, zei ze daarover. En het is niet bij dat ene drankje gebleven, want gisteren hebben de twee weer een date gehad. ‘Ja, ik had een date met Ruud’, aldus Olcay tegenover Shownieuws. ‘Was gezellig! We zijn uiteten geweest.’

Tijd voor zichzelf

De brunette benadrukt het rustig aan te willen doen met de radio-dj, maar dat neemt niet weg dat ze het heel leuk hebben samen. ‘We zien elkaar en dan is het altijd gezellig’, vertelt ze in hetzelfde gesprek. Maar ze wil niets overhaasten. ‘Ik heb het grootste deel van mijn leven in relaties doorgebracht, dus ik vind het ook wel leuk om gewoon wat meer tijd voor mezelf in te ruimen.’

Reality check

Na een relatie van vier maanden maakten Olcay en Ruud in juni bekend er een punt achter te hebben gezet. Over de breuk heeft Olcay meerdere keren een boekje opengedaan. ‘Ruud en ik waren samen op vakantie in Kroatië toen ik te horen kreeg dat mijn eerste grote liefde was overleden, James Harris’, vertelde ze eerder. ‘Dat is de grootste reality check uit mijn leven geweest. Ik moet nu eerst mijn eigen gedachten op een rijtje zien te krijgen.’

