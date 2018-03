We zijn pil-moe en gaan dus steeds vaker op zoek naar alternatieven

Steeds minder vrouwen slikken de anticonceptiepil. Tussen 2015 en 2017 is het aantal pilslikkers met 8,5 procent afgenomen. Vooral twintigers kiezen voor andere vormen van anticonceptie. Dat brengt Stichting Farmaceutische Kengetallen naar buiten, die zich baseert op verkoop in de apotheek.

Dat de pil het enige middel is om niet zwanger te worden (naast een condoom gebruiken) is inmiddels achterhaald. Steeds vaker kiezen vrouwen voor een alternatief. Dat komt doordat er meer voorlichting is. Er wordt meer (onderling) over gesproken en in de media over bericht.

Alternatieven genoeg

Naast de pil en het condoom kun je kiezen voor het spiraaltje, de prikpil, het anticonceptiestaafje en de pleisterpil. Maar er zijn ook vrouwen die een speciale app gebruiken. De app meet je lichaamstemperatuur en voorspelt op basis daarvan het moment van de eisprong. Het is helaas niet echt een betrouwbare methode, zo zegt Ineke van der Vlugt, programmamanager anticonceptie bij Rutgers (kenniscentrum seksualiteit). ‘Belangrijk is dat je dat elke dag op precies hetzelfde moment doet, zegt Ineke. ‘Ook moet je een gezonde leefstijl hebben. Dus niet teveel drinken, niet ziek zijn, geen medicijnen gebruiken of koorts hebben. Deze onbetrouwbare methoden zijn heel gevoelig voor dit soort invloeden’.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron EditieNL | Beeld Shutterstock