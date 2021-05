Seks & Relatie: Weet jij nog eigenlijk wel hoe je date?

Túúrlijk moet je vooral jezelf zijn, maar tijdens een eerste date wil je ook wel een beetje leuk overkomen. Hoe zorg je dat je een goede eerste indruk maakt?

Irritaties en uitdagingen

Er zijn natuurlijk een aantal afknappers waar we het allemaal wel over eens zijn: ongepoetste tanden, uren soebatten over een ex, of erger: uren praten over jezelf. Uit onderzoek van datingsite Parship blijkt daarnaast dat 41 procent van de Nederlandse singles het een afknapper vindt wanneer iemand te veel op zijn/haar smartphone kijkt.

Wanhopig overkomen, alleen maar uit zijn op seks en een moeizaam gesprek zijn ook cruciale afknappers. Daarnaast scoort opscheppen over je baan of financiële situatie ook hoog op de irritatieladder. Daar ben ik het roerend mee eens. Toen een tindermatch laatst meteen over zijn werk begon (ik citeer: ‘Ik ga een hotel overnemen en daarnaast ben ik acteur, presentator en commercieel model’), wist ik niet hoe snel ik op de blokkeerknop moest drukken.

Maar hoe moet het dan wel? Vonk: ‘Als je elkaar leert kennen, is het goed om niet meteen het achterste van je tong te laten zien. Je zegt niet meteen dat je van seks op de keukentafel houdt bijvoorbeeld, dat kan als ongepast ervaren worden.

Kijk liever heel even de kat uit de boom, maar doe zeker aan self disclosure; durf jezelf te laten zien, vertel bijvoorbeeld een persoonlijk detail uit je leven. Het is een manier om sneller contact te maken, om dichter tot elkaar te komen.

Wat ook altijd helpt, is zeggen wat er in je omgaat. Het nodigt de ander uit om dit ook te doen, waardoor er een verbinding kan ontstaan. Vind je het spannend? Benoem dat je zenuwachtig bent. Het maakt je menselijk, en daardoor leuker.

Loopt het gesprek stroef? Is er geen klik? Ook dat mag je benoemen. Zeg: ik merk dat het niet lekker loopt, zullen we er maar mee stoppen? Het allerbelangrijkste is: blijf bij jezelf, als je een toneelstuk gaat opvoeren, gaat het nooit iets worden. Of, zoals ik in mijn boek schrijf: om je zielsverwant te vinden, moet je je ziel laten zien.’

‘Focus niet te veel op jezelf, het is veel belangrijker wat je van die ander vindt’

Een grote valkuil bij de eerste date(s) is volgens Vonk dat we te veel gefocust zijn op onszelf. Vonk: ‘We willen goed voor de dag komen, denken: hoe zit mijn haar? Vindt hij/zij me wel aantrekkelijk? Zeg ik geen stomme dingen? Maar het is belangrijker wat jij van die ánder vindt. Bovendien werken de dingen die je doet om leuk gevonden te worden averechts. Een ander vindt het veel leuker als jij geïnteresseerd bent. Als je vragen stelt en doorvraagt. Toon betrokkenheid. Dan zit je in het verhaal, en ben je je minder bewust van jezelf.’

De juiste match

Ik vertel Vonk over het incident met Koen. Ze zucht, zegt: ‘Ga hier vooral niet over inzitten. In zulke gevallen heb je al snel de neiging om de fout bij jezelf te zoeken, maar daar ligt vaak het probleem niet. Een geslaagd verhaal heeft altijd te maken met een match tussen twee personen. Dat is belangrijk om te snappen: het is niet persoonlijk.

Misschien heeft de man in kwestie wel bindingsangst, of is hij zichzelf tegengekomen. Weet jij veel. Onthoud dat het niet aan de een of aan de ander ligt. Het heeft allemaal te maken met de juiste match. Ghost hij je? Dan is dit ’m niet voor jou. Daar mag je op vertrouwen.’

Ik vertel Vonk dat ik nog even heb getwijfeld of ik niet te snel met hem naar bed ben gegaan. Ze vertelt over een boekje uit Amerika in de jaren tachtig: The rules.

Een boek geschreven door twee vrouwen die aan de man wilden komen. Ze hadden bedacht dat ze veel te toegeeflijk waren geweest, dat ze te hard hun best hadden gedaan. Ze bedachten regels, bijvoorbeeld dat een telefoongesprek nooit langer dan twintig minuten mocht duren en dat je daarna ‘iets te doen had’. Sowieso was je altijd druk, afspreken kon nooit binnen drie dagen. Zoenen en seksen op de eerste zeven (!) dates was uit den boze.

Vonk: ‘Allemaal vrij oudbakken natuurlijk. Als je seks wilt, heb dan alsjeblieft gewoon seks. Die avontuurtjes zijn juist heerlijk. Ben je op zoek naar een stabiele relatie? Zie je iemand echt als potentieel relatiemateriaal? Dan zeg ik op basis van ervaring: een beetje hard to get wil soms best werken.

Dat betekent niet: dagen niet appen en niet-geïnteresseerd of enthousiast zijn. Nee, wees proactief en blijf jezelf, maar val niet als een rijpe appel in zijn/haar schoot. Dat haalt de spanning weg. Aan de andere kant: als de match er is, dan is die match er. Het hoeft niet te betekenen dat je minder kans hebt op een relatie met die persoon.

Merk je dat het spel te overdreven gespeeld wordt? Dat je strategisch bezig moet zijn en kost het veel energie? Stop er dan gewoon mee. Ook als je merkt dat het niet gelijkwaardig is: als de een het leuker vindt dan de ander. Het moet wel leuk blijven natuurlijk.’

Twee dagen heb ik zitten malen om Koen (met z’n kutcroissants). Maar niet veel later kon ik de boel van een afstandje bekijken; er was gewoon geen match. En een open deur, maar o zo waar: er zwemmen nog genoeg vissen in de zee. Er zijn nog genoeg Toms, Nicks, Ali’s en Bassen. Daar zit vast wel een match voor mij tussen.

De 5 ongeschreven dateregels

1. Wees geïnteresseerd Toon interesse, stel vragen, luister geboeid. Stel jezelf niet bescheiden op, maar ga niet uren over jezelf praten.

2. Laat je ex buiten beschouwing Ga niet uren soebatten over vorige liefdes. Het verleden is het verleden. Natuurlijk komen vorige relaties aan bod, maar uitgebreid over je ex praten, is ongepast.

3. Kom op tijd op je date Een van de stomste dingen die je kunt doen op een eerste date is te laat komen. De ander zit waarschijnlijk in spanning op je te wachten terwijl jij nog maar onderweg bent. Het komt ongeïnteresseerd over.

4. Stop met hard to get-spelletjes Stel jezelf proactief op, hard to get-spelletjes zijn helemaal niet nodig. Natuurlijk mag jouw date wel een beetje zijn/haar best voor je doen, maar je houdt de interesse niet vast als je ze dagen op een bericht laat wachten. De wereld van het online daten, is een snelle wereld, onthoud dat.