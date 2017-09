Weg met de pornopoes: waarom een schaamlipcorrectie volgens seksuologen geen goed idee is

Een designervagina, steeds meer vrouwen willen er een. Zo graag, dat ze er zelfs een bezoekje aan de plastisch chirurg voor wagen. De cijfers liegen er niet om: in 2016 is het aantal schaamlipcorrecties met maar liefst 45 procent gestegen. Seksuologen zijn echter helemaal niet te spreken over de ingreep.

Het verkleinen van je schaamlippen kan invloed hebben op het gevoel tijdens de seks. Dat heeft alles te maken met je clitoris. Je klit is veel meer dan alleen het knopje bovenaan je buitenste schaamlippen. Sterker nog, het grootste deel bestaat uit vertakkingen die je niet kunt zien. Deze lopen door je vulva en zijn de reden dat je schaamlippen zo gevoelig zijn. Laat je een schaamlipcorrectie doen? Dan bestaat er een kans dat een deel van die vertakkingen verwijderd wordt.

Juist handig

‘Wij seksuologen adviseren om liever geen geen schaamlipcorrectie te laten uitvoeren,’ vertelt seksuoloog Eveline Stallaart van de praktijk ESSH. ‘Medisch gezien is het nooit écht nodig dat eraan wordt geknipt. Natuurlijk kan je er last van hebben, maar als je tijdens de seks vochtig genoeg bent, hoeft er geen probleem te zijn. Je schaamlippen zijn gemaakt om de penis makkelijker naar binnen te laten gaan, en wat voor vorm of maat ze ook hebben: die functie blijft.’

Omstreden onderwerp

Volgens Eveline is het een omstreden onderwerp waar de meningen over verschillen. Toch raadt ze zelf aan om de operatie niet te doen. ‘Onthoud goed: we zijn allemaal anders en geen een schaamlip is lelijk.’

Beeld iStock