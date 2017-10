Weg met dat taboe: vrouwen laten zich fotograferen voor, tijdens en na een orgasme

Anderen naar je laten kijken terwijl je klaarkomt, zou jij het durven? Tweeëntwintig vrouwen zetten zich over hun schaamte heen en laten zich fotograferen terwijl ze tot een hoogtepunt komen.

Eerlijk en schaamteloos over seks kunnen praten, dat is waar Marcos Alberti naar streeft. De Braziliaanse fotograaf wil de taboe rondom vrouwelijke seksualiteit doorbreken. Samen met Smile Makers – een organisatie voor seksueel welzijn – komt hij met Project O, waarin hij de vrouwelijke seksualiteit presenteert zoals dat nog nooit is gedaan.

Voor het bijzondere project fotografeert Marcos tweeëntwintig vrouwen voor, tijdens en na een orgasme. De zowel sexy als smaakvolle foto’s worden genomen terwijl de vrouwen masturberen. Alles onder hun middel is daarbij niet zichtbaar – niet op de foto, maar ook niet voor de fotograaf. Acteerwerk, Photoshop en make-up komen er niet aan te pas: de foto’s zijn 100 procent echt.

De vrouwen zijn afkomstig uit allerlei landen: zowel uit landen als de Verenigde Staten en Frankrijk, als uit seksueel conservatieve landen als China en Singapore. De onderliggende gedachte: alle vrouwen verdienen de controle over hun seksualiteit te hebben, wat hun achtergrond ook is.

