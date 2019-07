Weggestuurde Temptation-verleidster onthult: ‘Eén van de mannen ging thuis alsnog de fout in’

Het was afgelopen aflevering zowel voor de kijkers als de deelnemers best een shock. Vier van de verleid(st)ers moesten Temptation Island VIPS ineens verlaten. Toch betekent dat niet dat er niks gebeurd is.

Verleidster Cheyenne laat weten in een interview met RTL Boulevard not amused te zijn geweest toen ze na zo’n korte tijd al weggestuurd werd. ‘Er stond op papier dat we minimaal 2,5 weken vrij moesten houden in verband met de opnames’, verklaart de brunette. ‘Dus ik heb vrij gevraagd van mijn werk, sterker nog: ik heb mijn ontslag daardoor min of meer gekregen. En als puntje bij paaltje komt ben ik na één week al weer thuis.’ Erg vervelend allemaal.

Tóch nog de fout in

Hoewel ze dus vroegtijdig haar koffers moest pakken, wist Cheyenne er alsnog in te slagen om een van de mannen het hoofd op hol te brengen. Sterker nog, eenmaal thuis ging deze persoon de fout in met de verleidster. Maar wie, dat wil ze natuurlijk niet zeggen. ‘Ik heb mijn kansen in Nederland alsnog gepakt. En goed ook. Het ergste dat je je kan bedenken is waar. En ik hou niet van half werk. Bij mij is het nooit één keer. Ik hou van verdubbelen.’ Damn.

Bron: Glamour | Beeld: RTL