Weinstein-affaire maakt veel los: wereldwijde aandacht voor seksueel geweld

Het misbruikschandaal rondom de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein maakt wereldwijd veel los. Steeds meer vrouwen treden naar buiten met hun persoonlijke verhaal over seksueel geweld.

Seksueel misbruik moet stoppen. Dat vindt ook de Franse journalist Sandra Muller, die zelf ooit lastiggevallen werd door haar chef. Om in actie te komen, roept ze de hashtag #balancetonporc in het leven: ‘verlink je varken’. Hiermee moedigt Muller vrouwen aan om mannen door wie ze seksueel misbruikt zijn, via Twitter aan de schandpaal te nagelen. Vooral veel vrouwelijke studenten en journalisten reageren. Sommige daders worden met naam en toenaam gepubliceerd.

Roofdierensysteem

Afgelopen weekend laat de Franse actrice Isabelle Adjani van zich horen. In de Journal du Dimanche schrijft zij een aanklacht tegen het ‘roofdierensysteem’ in Hollywood. Volgens Adjani gaat het er in Frankrijk net zo erg aan toe – maar dan op achterbaksere wijze. Ook uit andere landen zoals Denemarken en België klinken geluiden rondom misbruikschandalen. Zoek alleen al eens op hashtags als #MyHarveyWeinstein en #MeToo en je komt ontzettend veel slachtoffers tegen.

Hoe zit het bij ons?

Ook in Nederland staat het er niet best voor, zoals blijkt uit de vele onderzoeken die er naar de omvang van dit probleem zijn gedaan. Zo ondervindt 40 procent van de vrouwen seksueel geweld en wordt 1 op de 8 vrouwen verkracht. In 85 procent van de gevallen van seksueel geweld is de dader een bekende Kortom: seksueel grensoverschrijdend gedrag blijkt anno 2017 nog steeds een serieus probleem. Bovendien durven vrouwen die met seksueel geweld te maken hebben gehad niet snel aangifte te doen.

VIVA op de barricades

Slechts elf procent van de Nederlandse vrouwen doet aangifte van seksueel misbruik. Dat cijfer moet en kan omhoog, een goede start is door erover te praten en daar wil VIVA aan bijdragen. Daarom besteedden we in VIVA 40 uitgebreid aandacht aan het probleem met een uitgebreid dossier. Doe met ons mee en deel jouw ervaring met #IkOok. Want samen staan we sterk.

