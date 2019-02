Dat werd tijd: er is nu een seksgids voor jongens en wij raden ‘m iedere tiener aan

Meisjes leren hoe ze zich op straat moeten verdedigen. Meisjes leren waarom het belangrijk is je eigen grenzen aan te geven. Meisjes leren hoe ze ervoor zorgen dat ze niet zwanger raken. Maar it takes two to tango, nietwaar? Gelukkig is er nu ook een gids die helemaal bedoeld is voor jongens, genaamd Respect.

Waarom is mijn piemel krom? Is het normaal om elke dag te masturberen? Wat vinden meisjes lekker in bed? Het zijn zomaar een paar vragen die door de hoofden van menig tienerjongen spoken. De Zweedse seksuoloog Inti Chavez Perez vond het tijd om dáár eens een boek aan te wijden. ‘Doorgaans is seksuele opvoeding gefocust op de meisjes,’ vertelt hij aan het Vlaamse weekblad HUMO. Met zijn boek wil hij die situatie omdraaien (iets waar schrijvers Marie Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen ook voor pleiten in hun pamflet Damn, honey).

De verkoop van Respect – dat in Zweden in 2010 verscheen – heeft vooral sinds de #MeToo-beweging een boost gekregen. Sinds kort is er een Nederlandse vertaling op de markt. Ook in Finland, Noorwegen, de VS, Canada en Zuid-Korea komt het boek uit.

Piemelpraat

Volgens Chavez Perez maken tienerjongens zich vooral druk om hun piemel en diens maat, vorm en vlekjes. Daar wordt in het boek dan ook uitgebreid aandacht aan besteed: van de manier waarop je een goeie dickpic maakt tot het verschil tussen een slappe en een stijve piemel. Ook het vrouwenlichaam komt aan bod. ‘Veel jongens vertellen me dat ze problemen hebben in hun seksleven,’ vertelt Chavez Perez. ‘Vaak krijgt hun meisje geen orgasme. Als ik vraag wat ze zoal doen, dan komt het neer op: ik stop mijn piemel in haar vagina en klaar. Ze weten niets over de clitoris of over hoe ze een meisje clitoraal kunnen bevredigen.’

Gedragsregels

Bovendien leert Respect jongens een belangrijke les over hoe zij zich moeten gedragen in het bijzijn van meisjes. ‘Als jongens samen zijn met hun vrienden, staan ze onder groepsdruk. Dan doen ze dingen waarvoor ze zich stiekem schamen. Een meisje naroepen dat ze een mooie kont heeft, bijvoorbeeld,’ legt Chavez Perez uit. Volgens de seksuoloog weten de meesten dondersgoed dat dat ze in zo’n geval niet slim bezig zijn. ‘Als jongen moet je afstand nemen van dat soort mannelijk gedrag, waarbij je over anderen heen loopt. Maar het zal niet vanzelf gaan: dat moeten we hun leren.’

Kenniskloof

Dat meisjes over het algemeen beter op de hoogte zijn dan jongens, komt volgens Chavez Perez doordat zij op een andere manier informatie vergaren. ‘Jongens wenden zich met hun vragen vooral tot internetfora of vrienden, terwijl meisjes vaker in boeken of in de medische hoek op zoek zullen gaan. De informatie die jongens en meisjes krijgen, is kwalitatief erg verschillend.’

Daarnaast zouden meisjes het andere geslacht te graag willen pleasen. ‘Ze zeggen niet: ‘Dat pornogedoe dat je op het internet hebt gezien en imiteert in bed, dat doet het écht niet voor mij.’ Zo houden ze de jongens natuurlijk in het ongewisse.’

Bron: HUMO