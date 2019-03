Manager Yolanthe bevestigt: ‘Wesley en Yolanthe gaan niet scheiden!’

Dat zou kunnen betekenen dat de breuk een voorlopig karakter heeft. Het tijdstip van de bekendmaking was zorgvuldig gekozen: Yolanthe vertrok kort daarop naar Thailand voor de opnames van Temptation Island VIPS en Wesley vloog terug naar zijn club in Qatar.

Mediastop

De mediastop van Wesley was overigens van korte duur. Een dag later postte hij op Instagram een foto (zie hieronder) van zijn vrouw en zoons, met daarbij de tekst: ‘Ik heb het verknald. Meerdere keren. Mijn gezin verdient rust. We zijn nog niet gescheiden.’

