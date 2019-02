Wetenschap verklaart: dit is jouw slagingskans op Tinder

Swipe naar links, swipe naar rechts: hee, een match. Als een fervente Tinderaar heb je al bijna de hoop opgegeven. Zucht. Hoeveel kans is er nu dat je jouw prins of prinses Charming ook echt gaat tegenkomen op deze app? Nou, daar heeft de wetenschap hét antwoord op.

De Universiteit van Nederland heeft dit namelijk tot in de puntjes uitgezocht en dat gaat gepaard met allerlei nummers en percentages. Wij hebben het voor je proberen te ontcijferen, ook al is de liefde natuurlijk lastig in cijfers te vatten, zeggen ze ook zelf.

Vijf procent

Dr. Daniel Oberski legt uit dat uit een Duitse studie onder meer dan 400 speeddaters bleek dat het slagingspercentage van één date zo’n vijf procent had. Dat wil zeggen: er is een kans van 5% dat één date uitloopt op een relatie. Op Tinder heb je natuurlijk nog véél meer kans op matches. Maar stel dat je 100 mensen het voordeel van de twijfel geeft en naar rechts swipet. Met slechts één iemand ga je vervolgens uiteten. De kans dat het dan dus ook echt wat wordt is als we kijken naar het eerdere Duitse onderzoek dan dus maar slechts vijf procent. Oei.

100 keer op date

Maar wat nu als je met alle 100 matches op date zou gaan, laten we zeggen om iedereen een kans te geven? Hoe vaker je iets doet, hoe beter je het uiteindelijk gaat kunnen, vertelt Daniel. Dat is precies hetzelfde met daten. Zo heb je met elke etentje of drankje steeds meer kans op een match. Maar hoeveel kikkers moet je dan kussen voor die ene prins(es)? Met een slagingskans van 5 procent, zou je na 20 dates ongeveer jouw soulmate vinden waarmee je een relatie krijgt.

Hoe ouder, hoe moeilijker

Maar: daar is wel een grote kanttekening bij. Het is namelijk slechts een gemiddelde en iedere persoon verschilt ook weer. Daarnaast hebben aantrekkelijkheid en leeftijd ook nog een grote invloed op de slagingskans. En helaas pindakaas: hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het wordt om de juiste persoon te vinden.

Teleurstelling

Mocht je het geloof in de liefde nu al helemaal kwijt zijn na dit hele verhaal, dan is het nog niet klaar. Dr. Daniel Oberski komt nog met een laatste opmerking die je hart misschien wel in duizend stukjes laat breken. Hij vertelt: ‘In het vorige voorbeeld gingen we ervan uit dat in elke date de omstandigheden precies hetzelfde waren: dat noemen we onafhankelijke kans. In de werkelijkheid heb je bij elke date natuurlijk niet precies dezelfde omstandigheden.’ Hij vervolgt: ‘Iemand kan bijvoorbeeld bij elke date elke keer een klein beetje meer teleurgesteld raken, omdat het alsmaar niet lukt. Zijn of haar gedrag verandert dan, waardoor die oorspronkelijke kans van vijf procent steeds een beetje kleiner wordt. De kans is dan afhankelijk van je dateverleden en daarom is het niet meer 100 procent zeker dat het ooit lukt om een relatie te krijgen.’ De moraal van dit verhaal? Geef niet op, maar er is een kans dat je alsnog alleen achterblijft. Good to know.

Bron: Universiteit van Nederland | Beeld: Universiteit van Nederland, iStock