What the r*bber: Utrecht Centraal opent een condoomwinkel mét paskamer

Nu de pil schaars wordt in Nederland is het tijd om alternatieve anti-conceptiemiddelen in te zetten. En dat komt Soa Aids Nederland goed uit: zij willen het condoom weer in de spotlight zetten. Daarom openen ze een heuse condoomwinkel op Utrecht Centraal, mét paskamer.

Condooms zijn niet meer de standaard

Vroeger, toen de koeien al Koen en Finn heetten, was de condoom het meest populaire anti-conceptiemiddel. Maar inmiddels is het klassieke rubbertje naar de achtergrond geschoven, verstoten door de pil en het spiraaltje. Daar wil Soa Aids Nederland nu verandering in brengen. ‘Condoomgebruik is niet meer de norm, terwijl het de beste manier is om je tegen een seksueel overdraagbare aandoening (soa) te beschermen,’ zegt Hanna Bos, infectieziektebestrijdingsarts tegenover de NOS.

Om het condoom weer populair te maken, is er op Utrecht Centraal een condoomwinkel geopend. Lees: een ruimte met een overweldigend aanbod van condooms, in verschillende kleuren en maten, tentoongesteld in vitrines. Hier kun je condooms bekijken, kopen én uitproberen. De zogenoemde ‘condoomadviseurs’ staan voor al je vragen ter beschikking.

Try before you fly

Met de winkel, toepasselijk genaamd Try before you fly, wil Soa Aids Nederland niet alleen het condoomgebruik weer aanwakkeren, maar ook de politiek wakker schudden. ‘Wij roepen de overheid op om deze hernieuwde kennismaking met condooms kracht bij te zetten met een publiekscampagne over veilig vrijen,’ aldus Hanna.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: NOS, beeld: iStock