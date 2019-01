What’s next: Ex On The Beach krijgt meer afleveringen om antwoord op al je vragen te geven

Ex On The Beach: Double Dutch kwam afgelopen zondag ten einde en dat bracht veel onrust met zich mee. Niet alleen is je zondagse agenda nu een stuk leger, ook riep de laatste stand van zaken veel vragen op. Wees gerust: het programma komt met extra afleveringen om antwoord te geven op al je vragen.

Hoe zit het nou?!

Zijn Yasmine en Elias nu een setje? En Yasmine en Mezdi dan? En hoe komt Viktor opeens bij het broertje van Brody uit? En Stacy en Robin, die voerden een grote oorlog maar eindigden toch nog samen? Of juist niet? MTV, we snappen het niet meer!

U vraagt, Mezdi geeft antwoord

Om antwoord te geven op al deze prangende vragen komt MTV nu met ‘Wat gebeurde er next?’ Een 10-delige serie waarin de deelnemers zelf vertellen wat er na de laatste aflevering allemaal is gebeurd.

10 afleveringen

Elke woensdag en vrijdag staat er een aflevering voor je klaar van ‘Wat gebeurde er next?’ op mtv.nl, in de MTV play app en op het gelijknamige YouTube-kanaal. Op 16 februari volgt de kers op de taart: dan is er een terugblik van al die specials te zien bij MTV. Wil jij tot die tijd in #EOTBDD-sferen blijven? Alle vorige seizoenen staan vanaf deze week op Videoland.

