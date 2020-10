Soms kom je iemand tegen en denk je: dit is ‘m! Dit is de ware met wie ik de toekomst zie tot de dood ons scheidt. Maar dan gebeurt er wéér iets waardoor het misloopt. Wil het maar niet lukken in de liefde? Volgens onderzoekers heeft het alles te maken met je uiterlijk.

Te knap

Het mag dan misschien een schrale troost zijn, maar de reden dat jouw relaties vaak kort duren of mislukken, heeft allemaal te maken met jouw knappe verschijning. Aantrekkelijke mensen hebben namelijk kortere relaties en scheiden sneller, blijkt uit onderzoek van Harvard psychologen.

Knappe mensen hebben kortere relaties

Uit verschillende experimenten – met zowel beroemdheden als ‘gewone stervelingen’ – bleek dat mensen die door anderen knap worden gevonden, kortere relaties hadden. Ook als je jezelf knap vindt, heb je minder succes in de liefde. Lekker dan….

Waarschijnlijk maak jij de anderen gewoon een beetje onzeker met jouw schoonheid. Maar op een dag komt er een man of vrouw die zelf ook onwijs aantrekkelijk is en die niet verlegen wordt van jouw knappe koppie! Knappe mensen voelen zich namelijk ook sneller tot elkaar aangetrokken. Dat is dan weer mooi meegenomen, hé knapperd.

