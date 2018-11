Wil jij je lover beter in bed maken? Dat doe je zo

Hoe roze jouw bril dan ook mag zijn, wanneer je lief ‘niet goed presteert’ tussen de lakens merk je dit maar al te goed op. Kan hij/zij wel wat sturing gebruiken? Met deze tips van LotteLust wordt je vriend(in) binnen no time jouw beste minnaar ooit!

Bodylanguage

Het is misschien een beetje awkward om dit ‘probleem’ bespreekbaar te maken, maar met communicatie kom je wel ver. Probeer je wensen eerst duidelijk te maken met lichaamstaal. Vind je een bepaald standje prettig of gebruikt hij zijn vingers nu precies op de juiste manier? Maak dit kenbaar door te kronkelen, kreunen of hem met een sexy blik aan te kijken. Dirty talk werkt ook altijd! Met deze sexy woorden maak je hem helemaal gek.

Moedigt dit hem niet aan om door te gaan met zijn handelingen? Dan is het toch echt een goed idee om een gesprekje aan te kaarten. Vertel hem hierin niet wat hij ‘verkeerd’ doet, maar juist wat hij aan jullie liefdesspel zou kunnen toevoegen om het nog prettiger te maken voor jou. Om het gesprek luchtig te laten verlopen kun je hem misschien eerst vragen of hij nog bepaalde wensen heeft. Eerlijkheid duurt het langst!

Maak er een spelletje van



Truth or dare klinkt misschien een beetje als een cliché. Maar niets is minder waar! Door middel van dit spelletje komen jullie achter elkaars ultiemste fantasietjes. En als hij maar al te vaak ‘dare’ kiest kun je hem dingen laten uitproberen die hij nooit eerder heeft gedaan. Inspiratie nodig? Neem eens een kijkje in je App/Playstore. Hier vind je een overvloed aan stoute spelletjes voor koppels. Als je lef hebt trek dan de stoute schoenen aan en laat je vriend precies zien waar jij van houdt op het gebied van seks. Leid zijn handen en lippen – op een speelse manier – naar al jouw erogene zones. Vertel hem precies hoe of wat. Nog meer tips nodig? Dominanter worden in bed doe je zo. Hij zal het echt niet erg vinden als jij een keer de touwtjes in handen neemt!

Doe het voor

Vingert hij je te ruw, mist hij ‘de spot’ of weet hij niet zo goed hoe hij jouw favo speeltje het beste kan gebruiken? Doe het dan eens voor! Hij zal het niet alleen super sexy vinden om toe te mogen kijken terwijl je aan het masturberen bent… Na deze privéshow weet hij precies wat hij moet doen om jou een onvergetelijk orgasme te bezorgen. Vind je dit iets te persoonlijk en houd je jouw solo avontuurtjes liever voor jezelf? Zoek dan een pornafilmpje uit die jullie samen kunnen kijken en stel voor de handelingen na te doen! Bekijk het filmpje eerst zelf en wees kritisch! Het moet natuurlijk wel een video zijn waar jij jezelf in kunt vinden. Vind je het een beetje eng? Lees dan eerst deze tips om samen porno te kijken met je vriend.

