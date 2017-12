Wil je seks hebben? In Zweden moet je daar eerst toestemming voor vragen

Wie in Zweden met iemand seks wil hebben, zal daar in de toekomst eerst toestemming voor moeten vragen. Zonder toestemming kan iemand namelijk veroordeeld worden voor verkrachting.

Nu geldt dat er voor een veroordeling voor verkrachting een verbale of non-verbale weigering van seks nodig is. De Zweedse regering wil dat vanaf 1 juli 2018 omdraaien: voor een potje seks is toestemming van beide kanten nodig, anders kan er sprake zijn van een strafbaar feit.

De nieuwe wet moet voor alle seksuele handelingen gaan gelden. ‘De boodschap is simpel,’ zegt premier Stefan Löfven tegen de Duitse krant Die Welt. ‘Je moet aan de persoon met wie je seks wilt vragen of hij of zij het ook wil. Als je er niet zeker van bent, moet je het laten.’

Bron LINDAnieuws, De Telegraaf | Beeld Shutterstock