WIN: Seksworkshop samen met vriendinnen

Zin in een vriendinnenavond, maar wil je eens iets anders dan wijn drinken op de bank? Wij hebben het ultieme alternatief voor je, want VIVA mag 5 seksworkshops verloten.

Wie een seksworkshop bij het platform Pik Business boekt, hoeft niet bang te zijn voor een stoffige, ouderwetse avond. Hier vliegen de dildo’s je om de oren. Jullie krijgen de laatste trends te zien op het gebied van seksspeeltjes en zullen ongetwijfeld de billen uit je string lachen. Geen vraag is te gek en alles wat vibreert is aanwezig. De anderhalf uur durende workshop vindt bij een van jullie thuis plaats. Hoeveel personen meedoen, is aan jou.

Wat je kunt verwachten:



De laatste trends op het gebied van sex toys, uitgestald op jouw keukentafel;

Uitgebreide uitleg waarbij je de allergekste vragen mag stellen die je je maar kunt bedenken;

Handige tips en weetjes op het gebied van seks;

10% korting op producten.

We hebben allemaal een vagijn, dan kunnen we er maar beter plezier van hebben, toch?

Vul het onderstaande winformulier in om kans te maken op een van de 5 workshops t.w.v. € 50,-.