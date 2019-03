De wiptrip: wippen op verplaatsing

Je reist af naar een zonovergoten bestemming en hebt al vakantie vierend bijna meer seks dan je aankan. Sounds like a plan? Boek een van deze sexual wellness retreats, de nieuwe trend in sexyland.

Technische hoogstandjes

Hierna is je portemonnee stukken lichter, maar ben je wel een ervaring én een goodiebag met seksspeeltjes rijker. Vaginaal gewichtheffer en seksexpert Kim Anami verzorgt luxe sensuele retreats op exotische locaties als het Mexicaanse Puerto Vallarta. Een reis kost 12.000 dollar per koppel. Daarvoor krijgen jullie nieuwe sekstechnieken aangeleerd die je na de lessen veel moet oefenen. Volgens Kim dé manier om de vlam tussen jullie weer te laten ontbranden.

Masseren & stimuleren

‘Back to the Body’ is een female-only, zesdaagse retraite die helemaal in het teken staat van het (her)ontdekken van je seksuele verlangens. Op locaties in New Orleans en Zuid-Afrika omvatten de dagelijkse activiteiten yoga, groepstherapie en sekscoaching van een vrouwelijke of mannelijke erotische masseur. Tijdens een sessie wordt er niet gezoend en is er geen sprake van orale seks of penetratie, maar handmatig wordt er wel het een en ander gestimuleerd.

In slowmotion

Bij tantra draait het niet om presteren en snel klaarkomen, maar om intimiteit, verbinding en intense, langdurige orgasmes. Dat onthaasten en lang van elkaar genieten gaat natuurlijk stukken beter in de Australische Blue Mountains of de tropische natuur van Bali dan in je eigen bed. Zeker als je twee tot drie love lessons per dag krijgt, onder leiding van seksuoloog Jacqueline Hellyer.

Sexplore

Van Rome tot Mexico: Luxury Lifestyle Vacations biedt seksvakanties (en zelfs een zessterrencruise) over de hele wereld aan. Open your mind, free your soul, explore the world, dat is het (vage) motto van de LLV-club. Concrete to do’s tijdens deze trips: sexy themafeestjes bijwonen en playrooms bezoeken.

Lessen tussen de lakens komt uit VIVA 13-2019. Deze editie t/m 2 april in de winkel of kun je hieronder online bestellen.

Tekst: Samantha Lakker | Foto: iStock