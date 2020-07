Met een kraakheldere lens inzoomen op je naakte lichaam, daar voelen niet veel vrouwen zich comfortabel bij. Maar een goed voorbeeld doet – hopelijk – volgen. En daarom zijn we opnieuw blij met Roxeanne Hazes (27). Roxeanne deelt een naaktfoto met een belangrijke boodschap: ‘Van jezelf houden is geen ijdelheid.’

Belangrijke boodschap Roxeanne Hazes

Roxeanne blikt met het kiekje terug op in shoot van vorig jaar in LINDA.meiden. “Er zal altijd iemand zijn die niet ziet wat je waard bent”, begint ze haar verhaal. “Zorg dat diegene niet je eigen spiegelbeeld is.”

Zelfliefde

Ze vervolgt: “Geef jezelf de liefde die je ook zo graag aan anderen geeft, want van jezelf houden is geen ijdelheid, maar geestelijke gezondheid. Ik ben verliefd op deze foto, die vorig jaar geschoten werd voor LINDA.meiden. #lekkerbodypositief.”

Linda de Mol

Met de hashtag doet Roxeanne mee aan de campagne van Linda de Mol (56), die in het kader van body positivity in niets meer dan een zwarte bikini de cover van haar magazine siert. Waar de presentatrice een hoop positieve reacties kreeg op haar actie, werden ook de nodige vraagtekens bij de foto gezet. Er zou vermoedelijk Photoshop aan het kiekje van Linda te pas gekomen zijn, een gerucht waar De Mol een paar dagen later op besloot te reageren.

Respect

Volgers hebben dan ook respect voor deze wijze woorden van Roxeanne. “Wauw, daar mag je zeker weten trots op zijn! Maar ook op jezelf als persoon”, reageert iemand. Een ander merkt op: “Mooiste vrouw.”

Onzeker

Roxeanne liet eerder weten lang niet altijd zo zeker te zijn geweest over zichzelf. In haar Instagram Stories deelde ze namelijk de ware reden achter haar gekleurde lokken. “Ik heb altijd last gehad van faalangst en onzekerheden. Als ik nu terugkijk naar oude foto’s denk ik: you rock, sis! Ik experimenteerde veel door mijn haar constant te verven. Mensen vonden dat toen heel stoer, maar in werkelijkheid deed ik het om mijn onzekerheden te maskeren.”

