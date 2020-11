Als het in bed niet botert: wordt een seksuoloog vergoed of niet?

Wat als je tijdens de seks met je partner zowel mentaal als fysiek blokkeert? Wat als je vriend plotseling kampt met erectieverlies? Of wat als het aan enige vorm van intimiteit ontbreekt in de relatie? En wat als je pijn bij het vrijen ervaart, waardoor je niet meer kunt genieten van seks? Kun je dan bij een seksuoloog terecht, en zo ja, wordt een sessie bij een seksuoloog vergoed?

Seks is helaas niet voor iedereen fijn en probleemloos. Dat kan te maken hebben met problemen tijdens het vrijen of bijvoorbeeld problemen met je seksuele identiteit. Dat is niet alleen ingrijpend voor jezelf, maar ook voor je (seks-)partner. En het vervelendste is nog wel dat problemen rondom seksualiteit vaak niet vanzelf overgaan.

Gespecialiseerd in seksuele problemen

Daarom kan het handig zijn om aan te kloppen bij een seksuoloog. Een seksuoloog is meestal een psycholoog, een arts of een maatschappelijk werker, die gespecialiseerd is in seksuele problemen. Een seksuoloog helpt dus bij seksuele hindernissen en kan helpen bij alle bovenstaande vragen – en nog veel meer. Naast erectieproblemen, orgasmeproblemen, pijn bij het vrijen en een laag libido, kun je bij een seksuoloog ook terecht voor vragen in verband met je seksuele voorkeur. Of bijvoorbeeld als je je seksualiteit anders bent gaan ervaren door ziekte of een traumatische ervaring.

Wordt een seksuoloog vergoed?

Seksuologische zorg wordt niet vergoed door de basisverzekering. Dit betekent dat je zelf de kosten moet betalen, tenzij je een aanvullende verzekering hebt. Dat komt omdat er enkele specifieke behandelingen – waaronder seksuologische zorg, maar ook mindfulness bij burn-outklachten – niet worden vergoed vanuit de basisverzekering. Je kunt je hiervoor wel aanvullend verzekeren, je krijgt dan een bepaald aantal behandelingen met een seksuoloog wél vergoed. Daarvoor gelden wel voorwaarden, zoals:

Er is een maximale vergoeding

Je hebt een verwijsbrief nodig van de huisarts

Je kunt voor verschillende behandelingen terecht bij een seksuoloog, zoals relatietherapie, partnertherapie en advies over vruchtbaarheid en geboorteregeling. Vaak kan de specialist na een intake een indicatie geven van het aantal sessies dat je nodig hebt, wat je kunt terugkoppelen aan je verzekering. Op basis daarvan kun je berekenen hoeveel je eigen bijdrage nog is, dus.