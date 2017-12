WTF: Je kunt nu een dildo laten maken met het hoofd van je vriend erop

Heb jij een langeafstandsrelatie? Of zou je gewoon graag wat meer tijd met je vriend tussen de lakens doorbrengen? Geen probleem; voortaan kan je lover er tijdens een potje soloseks gewoon bij zijn. Je kunt nu namelijk zijn hoofd op een dildo laten zetten.

Yep, je leest het goed: dankzij het Zweedse bedrijf Wobbling Willy kun je jouw vriend in dildo-variant in huis halen. Het gaat om een paars, siliconen exemplaar met daarop een hoofd van klei. De seksspeeltjes worden wereldwijd geleverd en kosten 99 dollar (ongeveer 84 euro) per stuk.

Zie jij zo’n gepersonaliseerde dildo wel zitten? Ga naar de website van Wobbling Willy en upload een foto van je vriend – of wie je er ook op wil hebben. Zijn hoofd wordt zeer nauwkeurig nagemaakt. Tijdens het productieproces kun je zelfs feedback leveren om te zorgen dat ie écht lijkt. Ten slotte wordt ie op een dildo gezet, en klaar is Kees.

Zie je zo’n unit zelf niet zitten, maar was je nog op zoek naar een kerstcadeau voor je vriendin? Voilà.

Beeld Wobbling Willy