XL-condooms in opmars: noodzaak of stoerdoenerij?

Er gaan steeds meer rubbertjes voor mannen met een grote piemel over de toonbank. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse XL-condoommerk Magnum, dat zijn cijfers tussen 2001 en 2010 met 14 procent zag stijgen. Of dat ook betekent dat het mannelijk schoon daadwerkelijk groter geschapen is, is een tweede.

Niet alleen het Amerikaanse merk Magnum ziet een stijging in de verkoop van XL-condooms: ook Condoomfabriek.nl merkte dit in 2015 op. Volgens de webshop zijn het echter vooral de de ego’s van mannen die stijgen, en niet zozeer de lengte van de gemiddelde piemel. Een te grote condoom dragen is echter onverstandig – niemand zit te wachten op een exemplaar dat afglijdt.

Wel of geen XL?

In principe kun je ervan uitgaan dat de reguliere condoommaat prima is, ook als je vent iets groter geschapen is dan gemiddeld. Condooms zijn immers flink rekbaar en elastisch. Zit de normale variant echt te strak, gaat ie moeilijk om of scheurt ie zelfs? Dan is een XL-variant wel zo fijn. Let op: het probleem kan ‘m zowel in de lengte als in de breedte zitten. Hou daar rekening mee bij het zoeken van de juiste maat.

Zoektocht naar de juiste maat

‘Een perfect condoom sluit mooi aan, maar knelt niet’, vertelt sekstherapeute Keeley Rankin aan Huffington Post. Volgens haar zou je het zonder problemen moeten kunnen afrollen tot de schacht van de penis. ‘Het moet zowel comfortabel als plezierig zijn. Het best is om verschillende merken en types te proberen.’ Ook online maattabellen kunnen je een handje op weg helpen. Let wel: testen kan hij uit veiligheid beter vooraf doen dan tijdens de daad zelf.

Bron Huffington Post, HLN | Beeld Floor-Anne Gramsma