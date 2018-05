Yaaaas: je happn profiel kan nu in de ‘onzichtbare modus’  

Heb jij happn van je telefoon gedonderd omdat je niet wil dat je profiel altijd en overal zichtbaar is? Dan kun je de app met een gerust hart opnieuw op je telefoon installeren. Happn heeft namelijk en nieuwe functie toegevoegd waardoor je zelf kunt bepalen wanneer je profiel zichtbaar is en vooral: wanneer niet. En dat kan ongemakkelijke situaties voorkomen.

Een beetje scrollen en hier en daar wat foto’s liken van mensen waar je in de buurt bent, of bent geweest, is leuk. In je vrije tijd. Maar op je werk wil je misschien liever niet dat je collega’s je profiel op happn kunnen zien. Een crush van een collega waar jij voor geen millimeter in geïnteresseerd bent is namelijk best awkward als je wekelijks in dezelfde vergadering zit.

Een beetje keuzevrijheid graag

Dat was dus ook de feedback die happn van haar gebruikers kreeg en daarom besloot de datingservice de app wat aan te passen. Claire Certain, Head of Trends bij happn: ‘Voorheen was je profiel op happn altijd zichtbaar voor anderen. We begrijpen dat gebruikers soms discreet willen zijn over hun relatiestatus en date-gewoontes, zeker op hun werk. Wij geven ze graag de keuzevrijheid om te bepalen wanneer ze zin hebben in een nieuwe (romantische) ontmoeting.’

Nu effe niet

Het is nu mogelijk om automatisch of handmatig voor bepaalde periodes de app in de onzichtbare modus te laten gaan. De populairste optie is om ‘uit te schakelen’ tijdens werkuren of ’s avonds laat als je thuis bent. Ook kun je nu kiezen welke informatie je in je profiel weer wilt geven. Zo kun je leeftijd, het laatste moment van activiteit en de geschatte afstand van potentiële crushes zelf in- en uitschakelen.

Bron: happn | Beeld: iStock