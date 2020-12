Yasmijn (30): ‘Mijn collega-artsen weten niet dat ik in mijn vrije tijd vastgebonden ondersteboven hang’

Waar Yasmijn* (30) overdag een voorbeeldfunctie heeft als arts in opleiding en daarbij de touwtjes in handen heeft, geeft ze die ’s avonds graag letterlijk uit handen. Sinds een jaar doet ze aan shibari, Japanse (erotische) touwknoopkunst waarbij zij in allerlei posities de snijdende touwen trotseert en zich volledig overgeeft…

‘Het begon ongeveer een jaar geleden. Ik was al bezig met andere vormen van BDSM: bondage, dominantie, submissie (onderdanigheid), sadisme en masochisme (pijn fijn vinden). Ik dacht altijd dat shibari niks voor mij was, dat ik het niet leuk zou vinden om vastgebonden te worden. Op een website kwam ik foto’s tegen van een vrouw die met touwen was vastgebonden en dat vond ik er zo mooi uit zien, dat ik het zelf wilde uitproberen. Mijn voordeel is dat ik aan yoga doe, dus dat ik best lenig ben.’

Kennis van spieren en zenuwen

‘Via via kwam ik in contact met een jongen die mij voor het eerst heeft geknoopt. Ik vond het erg spannend, omdat ik niet precies wist wat het inhield. Ik was bang dat ik het niets zou vinden en gelijk losgemaakt zou willen worden. Dat is gelukkig niet gebeurd, wel had ik verschillende emoties tijdens het knopen en erna. Een dag later wist ik pas dat ik het leuk vond om te knopen en dat ik het vaker wilde doen. Nu doe ik gemiddeld één a twee keer per week Shibari, zeker niet vaker omdat je lichaam erna moet herstellen. Voordat je eraan begint, moet je ook echt de kennis hebben waar spieren en zenuwen lopen. Ik ga volgend jaar een workshop volgen, zodat ik zelf ook iemand kan knopen.’

‘Knopen is echt een onderdeel van mijn leven geworden. Als ik het druk heb met mijn werk, dan ben ik er minder mee bezig. Maar knopen is wel iets waar ik af en toe écht behoefte aan heb, omdat het mij fysiek en mentaal uitdaagt en omdat er endorfines vrijkomen. Afhankelijk van met wie ik ga knopen, heb ik er ook een ander gevoel bij. Met vrienden knoop ik normaal, dan ben je gericht op het elkaar zo moeilijk mogelijk maken en/of pijn te doen omdat het lekker is. Met een partner of date kan het ook seksueel zijn. Er is dan een andere spanning en je knoopt iemand in een bepaalde positie, om daar seks in te hebben.’

Striemen en blauwe plekken

‘Als ik het niet meer volhoud, dan gebruik ik een stopwoord. In de BDSM heb je twee stopwoorden, afhankelijk van wat je afspreekt. Rood: dan moet je gelijk stoppen. Of geel, dan geef je op tijd aan dat je tegen je grens aanzit. Heel soms gaat het mis, dan zit iemand niet goed vast en kan naar beneden vallen. Zelf heb ik een keer te lang op de kop gehangen, waarbij een touw over mijn heup mijn zenuw raakte. Een paar dagen later merkte ik dat er een deel van m’n bovenbeen gevoelloos was, dat heeft zeker twee tot drie maanden geduurd. Wat ik wel altijd heb, zijn striemen en blauwe plekken op mijn bovenarmen en middel. Maar die kan ik altijd wel bedekken met kleding.’

‘Bijna al mijn vrienden weten dat ik aan shibari doe. Daar kan ik niet omheen. Thuis heb ik een punt in mijn plafond met een ijzeren ring eraan om aan te knopen. Soms is er onbegrip, maar de meeste mensen in mijn omgeving reageren positief. Ik heb al een aantal keer vrienden meegenomen om ook te ervaren hoe het is om vastgebonden te zitten. In het begin vinden ze het spannend, maar daarna komen ze los. Mijn collega-artsen weten niet dat ik in mijn vrije tijd vastgebonden ondersteboven hang. Ik wil werk en privé gescheiden houden en ik heb geen zin om alles te moeten verantwoorden en uitleggen. Bovendien heb ik een voorbeeldfunctie.’

Spelen met dominantie

‘Behalve knopen, doe ik aan meer vormen van BDSM. Ik vind het leuk om te spelen met dominantie, iemand precies laten doen wat ik wil. Daarnaast vind ik het ook leuk om iemand pijn te doen. Ik heb een keer een jongen ingepakt in transparante folie als een mummie, zodat hij niet meer kon bewegen. Vervolgens heb ik hem gekieteld en pijn gedaan. BDSM in allerlei vormen hoort bij mijn (seks)leven.Ik ben van plan om dit heel mijn leven te blijven doen.’

*De naam Yasmijn is gefingeerd

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Yasmijn Beeld: privé