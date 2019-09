Dat wij vrouwen (zo ook jij, geef maar toe!) porno kijken, dat is inmiddels bekend. Máár dat wij, volgens nieuw onderzoek, vaker een vunzig filmpje opzetten dan onze mannelijke wederhelft is toch een beetje een verrassing…

Good to know: het gaat om getrouwde vrouwen, zij kiezen veelvuldig voor een avondje porno and chill.

Minder seksen = meer porno kijken

Zodra je bent getrouwd, verandert je seksleven. Van elke dag (of om de dag) spontaan seksen in en rond het huis naar seks op afspraak. Zo’n een keer per twee weken of – nog erger – een keer per maand. En dan hebben we het niet over seks mét voorspel, kaarsen, aardbeien en slagroom maar een vluggertje. Huilen! Maar in hoeverre moeten we ‘deze mythe’ geloven? Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge zijn dieper in de materie gedoken en publiceerden onlangs een onderzoek over de seksueel getinte online-activiteiten van getrouwde koppels. Honderd getrouwde mannen en vrouwen deden mee aan dit interessante onderzoek en de resultaten zijn énorm verrassend.

Man versus vrouw

Guess what, 9 procent van de vrouwen blijkt voor hun huwelijk wel eens porno te kijken. In een gekke, geile bui. Hebben ze het ‘ja-woord’ eenmaal gegeven, dan stijgt dit percentage naar 28 procent (!). Dit in tegenstelling tot de mannen. Zo geeft 23 procent toe dat ze voor het huwelijk wel eens porno kijken, tegenover 14 procent na de wittebroodsweken. Interessant…

Preach for porno

Hoe zit dat? De onderzoekers stellen dat het komt door de status van de man. ‘Er is een duidelijk verband tussen groot seksueel verlangen en het gebruik van porno. Na het huwelijk zijn mannen meer bezig met het vestigen van hun sociaaleconomische status binnen de maatschappij. Hierdoor verleggen ze hun prioriteiten van seksuele fantasieën naar seksuele activiteiten.’ Duidelijk. En waarom kijken getrouwde vrouwen dan vaker porno dan getrouwde mannen? Joost mag het weten (dat komt niet naar voren uit het onderzoek), maar een verklaring zou kunnen zijn dat het steeds meer geaccepteerd is dat ook wij vrouwen dames naar vunzige filmpjes kijken. Hear, hear, hear!

P.S. Pornhub, de grootste pornosite van de wereld, onderzocht eerder de voorkeuren van vrouwelijke bezoekers (side note: wereldwijd bestaan de bezoekers van de website voor 24 procent uit vrouwen). Wat blijkt: lesbische video’s zijn een favoriet genre in Europa. Ook naar de genres MILF, teen en step sister wordt veel gezocht. En om dat nog iets te specificeren; we kijken liever naar orale seks dan naar een echte sekspartij. Weet je dat ook weer!

Bron: Marie Claire, beeld: iStock