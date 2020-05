Wanneer de trailer van een nieuwe film aftrapt met een jong meisje dat met haar handen haar broek ingaat om zichzelf te bevredigen, weet je: dit is VIVA-materiaal. We hebben het over de nieuwe film ‘Yes, God, Yes’.

Yes God yes

Yes, God, yes brengt je terug naar de jaren 2000 en gaat over de zestienjarige Alice, die opgroeit in het Midden-Westen van Amerika. Alice is altijd een goede katholiek geweest. Maar wanneer een instant chat-gesprek (zoiets als MSN, lang voordat we WhatsApp kregen) uitloopt op een pikante dialoog, ontdekt ze de magische wereld die masturbatie heet. Bijkomstigheid: schuldgevoelens, want waar Alice vandaan komt, mogen vrouwen niet masturberen.

Verlossing

En dus gaat Alice op zoek naar verlossing. Die verlossing hoopt ze te vinden in een mysterieus, religieus toevluchtsoord. Ze probeert haar verlangens te onderdrukken, maar je raadt het al: dat lukt niet zo 1, 2, 3. Het wordt Alice al helemaal moeilijk gemaakt wanneer een hartstikke leuke ‘upperclassman’ met haar begint te flirten.

Tot overmaat van ramp ontdekt Alice ook nog een schokkende waarheid over de meest toegewijde deelnemer van het retraite. Wanhopig en verward pakt ze haar biezen en tijdens haar vlucht ontmoet ze een onwaarschijnlijke bondgenoot die een alternatieve kijk biedt op wat het betekent om een goed mens te zijn.

Voor het eerst beseft Alice dat ze zelf kan beslissen waarin ze gelooft en krijgt ze eindelijk de vrijlating die ze nodig heeft.

Cast

Natalia Dyer, die de meeste van ons kennen als ‘Nancy Wheeler’ uit Stranger Things, speelt de rol van Alice. Verder zien we ook Alisha Boe in de film, die doorbrak met haar rol als ‘Jessica Davis’ in 13 Reasons Why. Karen Maine heeft de film geregisseerd en won, mede dankzij Dyer’s acteerwerk, de Special Jury Prize for Best Ensemble tijdens het SXSW Film Festival.

Yes, God, yes zal in juli te zien zijn in de Nederlandse bioscopen. Je kunt hieronder alvast de trailer bekijken.