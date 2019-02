You, me en nummer drie: verschillende standjes voor een trio

Staat er een trio op het menu? Met deze standjes voorkom je dat three’s a crowd wordt.

Never Ending Circle

Bij een trio zijn er drie monden in het spel. Maar hoe gebruiken we die alle drie tegelijkertijd? Let op: iedere deelnemer ligt op zijn of haar zij, met het gezicht tegen het intieme deel van zijn of haar buur. Nummer één bevredigt nummer twee oraal, nummer twee doet dat bij drie en drie weer bij één. Zodat het cirkeltje rond is. Bij dit standje kan gemakkelijk nog iemand worden toegevoegd. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Double Oral

Twee personen staan rechtop, terwijl de derde ze op zijn of haar knieën om de beurt oraal bevredigt. Exciting omdat je op je beurt moet wachten, en daarvan kan de spanning hoog oplopen. Geduld is een schone zaak.

The 69 + 1

Oftewel: standje 69 voor gevorderden. Twee personen liggen op elkaar, maar andersom, met de mond tussen elkaars benen. Beschouw het als een romantisch diner voor twee… Of drie, want de derde persoon, een man, penetreert de vrouw die bovenop ligt. Dit standje vereist wat fysieke handigheid, maar als je eenmaal aan de slag bent, is het one hell of a ride.

The Double Cowgirl

De man ligt op zijn rug en terwijl de ene vrouw wijdbeens boven zijn gezicht hangt, beklimt de andere vrouw zijn jongeheer. Ideaal voor een triootje: iedereen kan met elkaar spelen. Ook de girls on top. Of niet. Want mocht je toch een beetje jaloers worden dat je vriendje bezig is met een ander: draai je om, zodat je haar niet ziet.

The Double Penetration

In porno lijkt het de heilige graal: dubbele penetratie. In real life verschilt het natuurlijk per persoon of je graag gesandwicht wordt. Maar als je nou heel erg van piemels houdt, misschien hou je dan ook wel van twee piemels tegelijk. De makkelijkste variant is dat één man ligt, de vrouw vooroverge-bogen op hem zit en de tweede man haar van achteren (anaal) penetreert.

