Zarayda Groenhart: ‘Tijdens onze eerste date viel ik in slaap’

Ze stopte met tv, werd ondernemer, haar vader overleed en haar relatie liep stuk: het leven van Zarayda Groenhart (34) veranderde de laatste jaren rigoureus. Nu heeft ze een nieuwe liefde én is ze zwanger.

Interview Milou van der Will | Foto’s Henrike Grijsen

Je bent een carrièrevrouw, sjeest altijd maar door. Dwingt de zwangerschap je een pas op de plaats te maken?

‘Ja, mijn natuurlijke neiging is om door te knallen, maar mijn lichaam geeft nu een grens aan. Niet toch nog ’s avonds doorwerken. Niet alles tegelijk willen doen. Gelukkig heb ik nog steeds veel energie hoor, maar ik vind het wel mooi dat ik word gedwongen om het rustiger aan te doen. Ook Yve laat me zien dat ik niet altijd op het gaspedaal hoef te trappen. Zijn relaxte manier van leven kende ik niet. Al mijn vriendinnen zijn van die go-getters, creatieve carrièremeiden, dus dat was mijn kader. Ik geniet nu meer van het leven buiten mijn bedrijf.’

Een paar jaar geleden stopte je met tv om voor jezelf te gaan werken. Mis je het?

‘Ik sta nog altijd met één been in de tv-wereld. Maar omdat ik mijn eigen inspiratieplatform heb en goed kan leven van mijn video-academie, ben ik niet meer afhankelijk van een hoge pief in een Hilversumse toren die bepaalt of hij mij geschikt vindt of niet. Er komen nog steeds presentatieklussen op mijn pad en dan kijk ik of het iets is wat ik wil beleven. Of mijn Surinaamse oma er trots op zou zijn geweest. Voordat mijn vader drie jaar geleden overleed, voerde ik hier veel gesprekken met hem over. Hij zei: ‘Als je een drang hebt om dingen te doen die jíj wilt beleven, moet je de verantwoordelijkheid nemen om jezelf in die positie te brengen.’ Voor mij betekende dat dat ik voor mezelf moest beginnen.’

Wat voor mensen kloppen aan bij jouw video-academie?

‘Mijn klanten zijn voor 98 procent creatieve, ondernemende vrouwen die meer willen leren over video omdat ze tv-makers op internet willen worden. Een goed voorbeeld is Elma Maaskant: een visagist die een eigen make-uplijn is gestart, die honderd procent natuurlijk is. Ze heeft een huidaandoening waardoor ze last heeft van rode vlekken. Ze zei: ‘Ik ben eind dertig, heb een onderkin en zou van de wereld vijf kilo moeten afvallen. Zit er wel iemand te wachten op mijn video’s?’ We maakten een reeks video’s, en nu heeft ze 90.000 volgers op Facebook en gaat haar bedrijf door het dak. Gaaf om iemand zo te zien slagen.’

Ben je een gelukkig mens?

‘Niet altijd, maar ik ben wel tevreden. Dankbaar. Blij dat mijn sprong in het diepe goed heeft uitgepakt, dat ik straks gewoon met zwangerschapsverlof kan en een team van vaste freelancers het van me overneemt. Dat is zo cool.’

Zeg, vertel eens over de vader.

‘Mijn lief! Ik heb Yve leren kennen via mijn vriendin Angelique (Houtveen, 3FM-dj, red.). Angelique en ik zijn een tijdje tegelijk vrijgezel geweest en hadden veel gesprekken over het leven en de liefde. Altijd haalde zij Yve als goed voorbeeld aan. ‘Ja, als je nou een man als Yve hebt…’ Op een dag gingen we met z’n allen naar een festival en hebben we de hele avond samen gedanst. Ineens zag ik hem, of zo. Jeetje, dit is echt een leuk iemand. Na het festival zouden we nog met z’n allen gaan chillen, maar mijn latenightsnack viel verkeerd, dus haakte ik af. Stuurde hij me een leuk filmpje: ‘Waarom ben je er niet? Het is heel gezellig…’ Ik stuurde terug dat ik het goed zou maken met een date.’

En hoe was die eerste date?

‘Hij stelde voor om te beginnen met een wandeling door het bos. Ik vond dat raar, maar ook leuk. ‘Hoezo wandelen?’ vroeg ik. ‘Nou,’ zei hij, ‘volgens mij ben je altijd heel hard aan het werk, dus is het goed voor je om er even uit te zijn.’ Daarna gingen we lekker eten. Ik weet nog dat ik halverwege die date een lichte paniekaanval kreeg. Ik vond het zó leuk, ik wist niet wat ik moest doen. Het voelde heel vertrouwd, maar toch hadden we die spanning. Ik wilde niet dat het stopte, dus stelde ik in een impulsieve actie voor om na het eten ook nog naar de bios te gaan.’

Welke film?

‘Ja, dat weet ik dus niet meer. Meteen nadat ik het voorstelde, had ik spijt, want ik was eigenlijk hartstikke moe. Supergênant: ik viel dus tijdens de film in slaap. Een beetje zoals je weleens in het vliegtuig hebt, zo met je mond open. Ik schrok wakker en ging daarna natuurlijk heel actief iets over de film zeggen. Zei hij: ‘Ja, je bent in slaap gevallen en doet nu alsof het niet zo is. Maar het is oké, wil je op mijn schouder leunen?’ Ja, jeetje, wat een leuke man. En hij is ook nog eens een lekker ding. Oh, en heel grappig.’

Hoe is jullie relatie verder opgebloeid?

‘We kletsen oneindig veel. Ik heb ook wel dates gehad waarbij het dan heel ingewikkeld was achteraf: belt hij wel terug, vindt hij me leuk? Maar met Yve was het anders. Alles gaat moeiteloos en dat is zo fijn. Hij was een keer ’s middags bij me toen mijn moeder vroeg of ze even langs kon komen. Hij zei: ‘Als jij het goed vindt, ben ik ook oké hoor.’ Nou, en toen kwam mijn moeder. Ze hadden direct een klik. Ook leuk: we houden samen creatiedagen. Dan gaan we ergens zitten, thuis of op een terras, en werken we aan iets wat we leuk vinden. Dat hoeft dan niet met onze bedrijven te maken te hebben. Hij kan goed tekenen, ik vind het leuk om te schrijven.’

Wat maakt hem zo anders?

‘Hij heeft een onverstoorbare rust in zich. En ik ben chaotisch, impulsief. Dat past goed bij elkaar. Vroeger dacht ik dat ik alleen een goede relatie kon hebben met iemand die hetzelfde is als ik. Maar ja, dat blijkt toch niet zo te zijn. Dit past beter. Hoewel ik moet toegeven dat het soms ook een uitdaging is, want we hebben niet bepaald hetzelfde leeftempo.’

Hoe ziet die uitdaging er in de praktijk uit?

‘Ik wil altijd maar door, en hij is chill. Dat botst weleens. Dan roep ik: ‘Hééé, kom oppp,’ maar daar trekt hij zich dan niks van aan. Hij laat zich niet dwingen. Irritant en leuk tegelijk. Wat het oplevert, is in elk geval intens respect voor zijn standvastigheid. Ik heb ook relaties gehad waarin ik vaker mijn zin kreeg, maar het in mijn hart dan toch minder leuk vond. Alleen soms denk ik: doe nou gewoon even zoals ik het zeg…’

Hoe wist je zeker dat hij de vader van je kind moest worden?

‘Dat voelde ik. Niet bij de eerste date, maar wel gauw daarna. Vóór Yve ben ik een tijdje vrijgezel geweest en daarvoor had ik een relatie met een fantastische man, met wie ik iets bijzonders heb meegemaakt. Toen mijn vader ziek was, hebben we tot zijn dood bij ons thuis voor hem gezorgd. Als iemand sterft waar je bij bent, word je geconfronteerd met het feit dat het leven kort is. Bij ons wakkerde het iets aan. We waren gek op elkaar, maar wilden andere dingen in het leven. We besloten uit elkaar te gaan. Toen ik later Yve ontmoette, lette ik op andere dingen dan voorheen. Het was niet meer: is hij knap? Vindt hij me leuk? Gaan we zoenen? Maar: met wat voor man wil ik leven? Hoe wil ik me voelen? Ik denk dat ik onbewust verlangde naar de rust van Yve. Ik werkte mezelf over de kop, zat in een voortdenderende trein. Het werd tijd om uit te stappen.’

En toen werd je vrij snel zwanger.

‘Ja. Drie jaar geleden had ik me dat niet kunnen voorstellen, maar door het overlijden van mijn vader ben ik een ander mens geworden. Ik laat me meer leiden door mijn gevoel.’

