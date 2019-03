Zen met benefits in vijf stappen

De liefdesdaad verrichten kan op tig manieren. Ook tijdens je meditatie. Que? Ja, seksmeditatie is een ding. Met deze vijf stappen bereik je een super zen orgasme.

Play it zwoel

In het kader van goede voorbereiding is rust een vereiste. Dim de lichten en steek wat kaarsen aan. Alle elektronische apparaten gaan uit, een zwoel muziekje aan. Kies een houding die je prettig vindt. Je kunt met je partner tegenover elkaar gaan zitten met gekruiste benen. Je ruggengraat is recht en je armen laat je rusten in je schoot. Liggen kan ook lekker zijn: strek je uit tegenover je partner en pak elkaars handen vast. Knijp zachtjes in zijn/haar hand en houd een vloeiend, rustig ademritme aan. Relax…

Hete adem

Doe je ogen dicht. Probeer je bewust te blijven van je omgeving. Besteed aandacht aan je lichaam, je ademhaling en aan eventuele geluiden die je hoort. Als er een andere gedachte in je opkomt, laat die er dan eventjes zijn dan en laat ’m dan weer los. Haal diep en rustig adem. Let erop hoe de lucht in en uit je lichaam stroomt. Bij elke uitademing stel je je voor dat de stress daarmee uit je lichaam wordt geademd. Adem vervolgens om en om met je partner: jij ademt lucht in terwijl je lover lucht uitademt, en vice versa. Doe dit vijf minuten.

Zwevend voorspel

Begin nu met het visualiseren van je eigen lichaam. Denk aan hoe je lijf eruitziet. Focus je op je fysieke punten. Het doel van seksmeditatie is een verhoogd bewustzijn van lichaam en geest, waardoor je meer opgewonden raakt. Dat klinkt misschien een tikkie zweef, maar in feite heb je seks in gedachten. Een soort voorspel dus.

Fantasie voor twee

Vanaf nu richt je je op je partner. Denk aan zijn/haar lichaam. Visualiseer het van top tot teen. Fantaseer wat je met elk plekje zou willen doen. Voel hoe je seks hebt zoals jij dat zou willen. Fantaseer over elk detail; probeer het in je hoofd zo echt mogelijk te maken. Neem hier rustig de tijd voor. Geef elkaar daarna een seintje en open je ogen. Kijk je partner aan en let op elkaars ademhaling. Communiceer zonder te praten; laat met je gezicht en ogen zien wat je voelt.

Geen woorden maar daden

Na ongeveer twintig minuten meditatie ga je over tot de liefdesdaad. De heilige graal bij seksmeditatie is ontspannen en mentaal verbonden zijn. Probeer niks te zeggen, maar blijf communiceren en maak oogcontact, óók tijdens je orgasme. Zenseks gegarandeerd.

