Daten in 2021? Tijd om kennis te maken met deze zes datingtrends

Daten in coronatijd: we hoeven je niet te vertellen dat dit er ietsjepietsje anders aan toe gaat dan normaal. Waar je voorheen uit duizend en één romantische activiteiten kon kiezen, kan je nu slechts één ding doen: wandelen. Boring! Ben je toch van plan om er ook dit jaar weer een actief liefdesleven op na te houden? Dan is het goed om te weten welke datingtrends er spelen in 2021!

Datingtrends 2021

De lockdown heeft er namelijk niet alleen voor gezorgd dat daten moeilijker gaat, ook is de mindset van veel mensen veranderd door alles wat er nu speelt. Dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe datingtrends met bijbehorende termen. Benieuwd wat de termen ‘hardballing’ en ‘lockdating’ bijvoorbeeld betekenen? Lees snel verder!

1. Hardballing

We hadden het al even over die veranderde mindset. Hardballing is daar het gevolg van. Datingplatform Bumble heeft onderzoek gedaan onder singles en is erachter gekomen dat veel mensen tijdens de coronatijd tot nieuwe inzichten zijn gekomen over wat ze nou eigenlijk willen in hun leven. Een groot deel daarvan is tot besef gekomen dat een serieuze relatie toch wel fijn zou zijn. Veel singles hebben de afgelopen tijd natuurlijk ervaren hoe het is om heel veel tijd alleen door te moeten brengen. Dat beviel lang niet iedereen. Volgens Bumble is het maar liefst 46% van de singles die na de eenzaamheid van de lockdown toe zijn aan iets serieus. Hardballing dus: we nemen ons dateleven allemaal een stuk serieuzer.

2. Astrolove

Een andere trend die Bumble tijdens het onderzoek heeft waargenomen is astrolove. Steeds meer mensen laten astrologie een rol spelen bij de zoektocht naar de perfecte partner. Niet alle sterrenbeelden passen namelijk even goed bij elkaar. Volgens Bumble hadden mensen die hun sterrenbeeld aan hun online datingprofiel toevoegden, 16% meer matches. Daar zou maar net the one bij zitten…

3. Lockdating

Lockdating is de term voor de groep mensen die nu, in coronatijd, even helemaal niet date. Ze vinden het niet prettig om met vreemde mensen af te spreken. Straks loop je zomaar een coronabesmetting op. Daarom zetten zij hun dateleven voor nu even on hold. Tja, geef ze eens ongelijk…

4. New dawn daters

Sinds het begin van de coronatijd moesten we ineens allemaal zoveel mogelijk thuiswerken. Als je samenwoont betekent dat: continu op de lip van je partner zitten. Helaas maar waar, daar zijn een boel break-ups van gekomen. Als je relatie al op klappen staat, kan bij zoveel tijd samen namelijk juist de bom barsten. De new dawn daters zijn de mensen die in deze periode nieuw op de datingmarkt zijn. Sommigen komen uit een hele lange relatie, waardoor dat daten met al die apps heel onwennig voor ze is.

5. Lokaliseren

Sinds de coronatijd zoeken we het op dategebied graag dicht bij huis. We vinden het niet prettig om lange reizen met de auto of het openbaar vervoer te moeten maken voor een date. Daarnaast begrijpen daters massaal dat een lange afstandsrelatie niet heel praktisch is anno nu. Daarom zijn we meer dan ooit op zoek naar iemand die lekker dicht in de buurt woont. Wel zo makkelijk.

6. Slow dating

Het is logisch dat je midden in een pandemie niet zomaar met iedereen afspreekt. Bumble heeft dan ook gemerkt dat hun gebruikers een veel langere periode online blijven kletsen voor de eerste afspraak er komt. Waar we eerder misschien snel in de auto stapten als iemand wel leuk leek, gaan we nu pas op date als we het écht zeker weten.

