Zes tips om geile gesprekken te voeren in de slaapkamer

Dat veel mannen geile wezens zijn die van dirty talk houden, dat wisten we al. Om ze een beetje te pleasen zijn er een aantal manieren om die geile gesprekken subtiel toe te passen in de slaapkamer.

1. Sexting

Zie het als een voorspel. Stuur hem een aantal uitdagende berichtjes om de spanning op te bouwen waardoor je vervolgens in de slaapkamer los kan gaan.

2. Noem hem bij zijn naam

Hij vindt het geweldig om zijn eigen naam te horen, het zorgt er namelijk voor dat hij het gevoel krijgt dat alle aandacht alleen op hem is gericht. Als je tijdens de dirty talk zijn naam erin kan verwerken, dan vindt een man het al tien keer interessanter.

3. Kijk hem in de ogen

Kijk hem in de ogen aan wanneer je iets spannends zegt. Hierdoor kom je zelfverzekerd en echt over, en dat is natuurlijk ook wat we zijn, toch?

4. KISS

Keep it short and simple. Wanneer je iets spannends tegen hem wil zeggen maak er dan geen lang en uitgebreid verhaal van. Hierdoor wordt hij afgeleid en is de spanning er weer snel af. Hou het daarom kort en simpel, dan komt het veel directer bij hem binnen.

5. Zeg wat je lekker vindt.

Voor jou een fijn gevoel en voor hem hartstikke geil wanneer jij aangeeft wat je lekker vindt of wat hij goed doet.

6. Bouw het langzaam op

Dit is voornamelijk voor vrouwen met een vaste partner: wanneer je nog nooit met elkaar dirty talk hebt uitgewisseld moet je niet tijdens de eerstvolgende sekssessie aankomen met vieze woordjes. Wanneer je het rustig opbouwt maak je voor jezelf de stap om dirty talk te gebruiken ook veel kleiner.

Maar natuurlijk het allerbelangrijkste is om ervoor te zorgen dat jijzelf ervan geniet.

Bron Mannengeheim.nl| Beeld iStock