Zes tips van deskundigen om ware liefde te vinden (en te behouden)

Heb je eigenlijk alles best wel goed voor elkaar – een leuke baan met gezellige collega’s, een leuk huis waar je trots op kunt zijn en lieve vrienden – maar wil het nog niet helemaal lukken in de liefde? Wellicht hebben we het antwoord voor je. Deskundigen vertellen je wat je het beste kunt doen om de ware liefde te vinden. Dus pak je notitieboekje en schrijf mee.

Misschien heb jij er de afgelopen tijd flink op los geswipet op de datingapps – hoe ontmoet je in deze tijden anders nog nieuwe mensen? Maar lijkt de ware voor jou nou net niet te vinden zijn? Geen paniek, want op elk potje past een deksel, mits je er klaar voor bent natuurlijk. Deze tips zullen je in ieder geval een duwtje in de goede richting geven.

Blijf niet alleen maar zitten wachten

Hoewel je in de meeste gevallen vaak beter niet te hard op zoek kunt gaan naar ware liefde, want de kans is groot dat je het in dat geval niet zult vinden, is het ook niet altijd gezond om maar te blijven wachten. Het is natuurlijk een hopeloos romantisch idee dat je in de supermarkt de liefde van je leven tegenkomt, dat jullie allebei nét hetzelfde stuk fruit uitkiezen, de vonk direct overslaat en jullie vanaf dat moment onafscheidelijk zijn. Maar in het echte leven gaat dit vaak net even anders.

Pepper Schwartz, een relatiedeskundige en professor in de sociologie aan de Universiteit van Washington, legt uit dat je niet te hard op zoek moet gaan, maar wel moeite zult moeten doen om iemand te vinden. Download die app dus maar gewoon om nieuwe mensen tegen te komen.

Zoek geen romantiek

Natuurlijk wil de hopeloze romanticus in ons gewoon op zoek naar romantiek, maar daar zul je geen partner mee vinden. Althans, dat zegt Tina B. Tessina, een psychotherapeut uit Californië. ‘De romantiek is leuk binnen je relatie of huwelijk, maar je hebt een partner nodig om je door een moeilijke tijd heen te slepen.’ Ga dus niet te veel op zoek naar romantiek in een partner, maar zie het meer als een leuke bijkomstigheid.

Geluk werkt als een magneet

De kans is groot dat je geen fijne partner kunt vinden, omdat je zelf niet helemaal lekker in je vel zit. Als jij niet helemaal happy bent, straal je dit ook uit. ‘Op het moment dat je geen gelukkig, positief en zelfverzekerd persoon bent, worden de kansen kleiner dat je op de juiste plaats bent om de ware liefde tegen te komen’, legt Pepper Schwartz uit.

Zorg er dus in de eerste plaats voor dat jij gelukkig bent, want het werkt ook andersom: gelukkige mensen trekken anderen aan. Probeer dus eerst iets aan jezelf te doen voordat je op zoek gaat naar de liefde. Ga naar een therapeut als dat nodig is, zorg goed voor jezelf door gezond te eten en genoeg te bewegen en geef jezelf de tijd.

Neem de tijd om single te zijn

Na een relatiebreuk zal het waarschijnlijk even duren voordat je weer toe bent aan een nieuwe relatie. Neem daarom ook echt even de tijd om single te zijn! Als je relatie net voorbij is, zit je waarschijnlijk nog niet te wachten op een date met een nieuwe vent of vrouw. Maar geef het wat tijd en uiteindelijk zal ook jij hier weer klaar voor zijn. Het is een mooi moment om jezelf eens even goed te leren kennen. Wie ben jij zonder je ex-partner en wat vind jij nou eigenlijk écht belangrijk in een relatie? Nicole Baras Feuer, scheidingsbemiddelaar, vertelt: ‘Als je de tijd neemt om voldoende na te denken over de dingen die fout zijn gegaan, zul je deze fouten minder snel nog een keer maken.’

Obstakels overwinnen

Wat ook veel gebeurt volgens singlecoach en psycholoog Meinou Lambeck, is dat veel mensen al afhaken aan het begin van een relatie omdat het dan ‘te moeilijk’ wordt. Wanneer je een relatie hebt, kom je behoorlijk wat obstakels tegen. Daar moet je volgens Lambeck samen doorheen komen om een stabiele relatie op te bouwen. Haak daarom niet te snel af!

Neem niet genoegen met te lage verwachtingen

Er zijn een hoop singles die een flinke waslijst hebben waar hun toekomstige partner aan moet voldoen. In dat geval wordt het lastig de ware te vinden, maar andersom kan het ook: vrouwen die juist te snel genoegen nemen met een partner. Zelfs als deze persoon eigenlijk niet bij hen past. Uit onderzoek aan de universiteit van Toronto heeft dit allemaal te maken met het feit dat mensen bang zijn om alleen te blijven.

‘Veel mensen zijn blij en opgelucht als iemand hen leuk vindt en gaan dan snel een relatie met diegene aan. Pas als het veilig en gesetteld voelt, gaan ze kritisch naar de ander en naar de relatie kijken. Op dat moment komen ze erachter dat het eigenlijk niet helemaal werkt, maar zijn ze te bang om afscheid te nemen’, aldus Lambeck.

