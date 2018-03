Zestig procent van de vrouwen heeft moeite met sexy geklede collega’s

Een laag uitgesneden truitje, of een net iets te hoge split. We moeten d’r niks van hebben. 61 procent van de vrouwen (30-39 jaar) vindt collega’s die een te gewaagd pakje aan hebben getrokken niet geloofwaardig. Mannen daarentegen hebben er minder moeite mee: ‘slechts’ eenderde neemt een een vakgenoot daardoor minder serieus.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Panelwizard deed in opdracht van Acties.nl onder de werkende Nederlanders. Overigens is het te uitdagend kleden niet voorbehouden aan vrouwen. Ook mannen kunnen ongepaste kledij uit de kast trekken. Denk aan te strakke broeken, een laag uitgesneden t-shirt of een knoopje teveel (‘vergeten’) open bij een overhemd.

Alleen als het helpt

Wat gepast is, hangt af van de sector waar je in werkt. Een strak pak scoort als een malle op de Zuidas maar slaat de plank mis wanneer je een meeting met een groep automonteurs hebt. Zijn decolleté’s nu voor altijd uit den boze tussen negen en vijf? ‘Welnee’, zegt flirtcoach Angelique van ’t Riet. ‘Als je je er goed bij voelt en je je zelfverzekerder voelt met een open decolleté, dan moet je het zeker doen. Maar besef wel dat de aandacht er ook naar toe gaat. Helpt dat je? Waarom zou je het dan laten? Bekijk het altijd vanuit jezelf.’

Bron Acties.nl | Beeld Shutterstock