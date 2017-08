Zijn favo plekken om seks te hebben (en waar ie het liever niet doet)

Natuurlijk is het leuk om je seks-bucketlist af te werken en het op spannende plekken te doen, maar waar doe je het nou echt het allerliefst? En (niet geheel onbelangrijk), waar heeft de man het liefst seks?

LoveGeist deed in opdracht van Lexa.nl onderzoek naar wat de favoriete plek van mannen is voor een avontuurtje. Er werden 9.610 singles ondervraagd uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zweden en Italië. En wat blijkt? De heren doen het liefst – lekker gewoon – in bed. Maar ook seks in vervoersmiddelen blijkt populair. Bekijk onderstaand lijstje maar eens.

In bed (91,9 procent) In zijn auto (74,1 procent) Op een boot (73,6 procent) Op het strand (72,9 procent) Op het werk (55,4 procent)

En hier worden mannen dus absoluut níét warm van:

In het bed van jouw ouders (76 procent) In het openbaar vervoer (71,9 procent) In het bed van zijn ouders (66,6 procent) In de badkamer van een bar of nachtclub (55 procent) In een openbaar park (52,7 procent)

Bron LoveGeist in opdracht van Lexa.nl | Beeld Shutterstock